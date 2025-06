Realme P3: il budget phone 5G arriva in Italia a giugno

A distanza di pochissimo dal debutto dei nuovi modelli della serie GT, la compagnia cinese si prepara ad un ennesimo lancio per il nostro paese. Realme P3 5G è praticamente ufficiale, con tanto di pagina nel sito del brand: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche e uscita, mentre per il prezzo bisognerà pazientare ancora qualche giorno.

Realme P3 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Realme

Dopo aver macinato successi in India, la serie P arriva anche in Italia: si parte con Realme P3 5G, un budget phone stiloso che strizza l’occhio ai giovani. Il telefono è dotato di un ampio schermo AMOLED a 120 Hz, un’unità da 6,67″ con una luminosità di picco di ben 2.000 nit e controlli touch super reattivi.

Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 6 Gen 4, SoC octa-core a 4 nm e una frequenza massima di 2,3 GHz; ad alimentare il tutto, una batteria da 5.260 mAh con ricarica da 45W (contro i 6.000 mAh della versione indiana).

Crediti: Realme

Nonostante la sua natura budget, lo smartphone non si fa mancare nulla: è impermeabile (IP69), presenta una sistema di raffreddamento con camera di vapore, è dotato di una fotocamera da 50 MP e c’è spazio anche per un lettore d’impronte sotto lo schermo.

Come anticipato anche in apertura, nonostante Realme P3 5G sia comparso sul sito ufficiale con immagini e specifiche, il debutto avverrà tra alcuni giorni. Il prezzo sarà svelato in occasione del lancio, fissato per il 24 giugno. In alcuni mercati farà capolino anche il fratello maggiore P3 Ultra e al momento non è chiaro se questo arriverà anche da noi.

Realme P3 5G – Scheda tecnica

Crediti: Realme