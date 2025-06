OPPO Find X9 arriverà prima del solito: quando esce la nuova serie

Dopo le indiscrezioni sulle specifiche e il comparto fotografico (in particolare con un occhio al modello Ultra), spunta un possibile periodo d’uscita. Ecco quando usciranno OPPO Find X9 e X9 Pro, i nuovi modelli della serie: il lancio avverrà prima del previsto e c’è un motivo ben preciso.

OPPO Find X9, X9+ e X9 Pro hanno un periodo d’uscita: ecco quando arriveranno

Find X8 Ultra – Crediti: OPPO

L’uscita anticipata dello Snapdragon 8 Elite 2 ha cambiato le carte in tavola per i top di gamma di prossima generazione. Da fine ottobre il lancio del SoC di punta è stato anticipato al 23 settembre e di conseguenza i principali flagship arriveranno prima del solito.

L’insider Digital Chat Station sostiene che le cose andranno in questa direzione anche per MediaTek. Il prossimo Dimensity 9500 dovrebbe essere annunciato addirittura prima rispetto al rivale targato Qualcomm.

Questo avrebbe un impatto anche sugli smartphone che adotteranno il SoC di punta della casa taiwanese: OPPO Find X9, X9+ e X9 Pro sarebbero in uscita entro fine settembre, quindi molto prima rispetto agli attuali dispositivi della serie Find X8 (lanciati il 24 ottobre scorso in Cina).

Manca ancora una data precisa, quindi dovremo necessariamente pazientare. In merito all’uscita Global, sulla base dell’esperienza la nuova gamma potrebbe arrivare dopo circa un mese (quindi verso fine ottobre). Probabile che in Italia avremo solo Find X9 Pro, ma come al solito è bene attendere notizie ufficiali.

OPPO Find X9 Ultra dovrebbe arrivare nel corso del primo trimestre del 2026, con a bordo lo Snapdragon 8 Elite 2.