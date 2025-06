vivo e Android 16: quali smartphone si aggiorneranno?

Con l’arrivo di Android 16 in versione stabile è tempo di andare a scoprire quali smartphone non Pixel riceveranno il fatidico aggiornamento: di seguito trovate la lista di dispositivi vivo e iQOO non ufficiale, in attesa di dettagli ufficiali da parte della compagnia cinese.

Quali smartphone vivo e iQOO riceveranno l’aggiornamento ad Android 16: ecco la lista provvisoria

X200 Ultra – Crediti: vivo

Come gli appassionati di vivo sanno bene la politica di aggiornamento del brand non è esattamente chiara, sopratutto per quanto riguarda la fascia media e quella bassa.

Per fortuna l’azienda cinese ha fatto passi avanti importanti con i top di gamma: l’ultimo vivo X200 Pro avrà 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza.

Speriamo che nel futuro possa esserci una politica trasparente per tutti i modelli. Intanto vivo non ha ancora condiviso un elenco degli smartphone che si aggiorneranno ad Android 16: la lista che segue è provvisoria e comprende anche i dispositivi a marchio iQOO, sub-brand della casa cinese.

Smartphone vivo

Serie X

vivo X200

vivo X200 Pro

vivo X200 Ultra

vivo X200 Pro mini

vivo X200s

vivo X100

vivo X100 Pro

vivo X100 Ultra

vivo X100s

vivo X100s Pro

vivo X90

vivo X90 Pro

vivo X90 Pro+

vivo X90s

Serie V

vivo V50

vivo V50e

vivo V50 Lite (LTE/5G)

vivo V40

vivo V40e

vivo V40 Lite

vivo V40 SE

vivo V40 Pro

vivo V30

vivo V30 Pro

vivo V30e

vivo V30 SE

vivo V30 Lite 4G

Serie T

vivo T4

vivo T4x

vivo T3

vivo T3 Pro

vivo T3 Ultra

vivo T3x

vivo T3 Lite

Serie Y

vivo Y300

vivo Y300 Plus

vivo Y300 Pro

vivo Y300 Pro+

vivo Y300 GT

vivo Y300t

vivo Y300i

vivo Y200 4G

vivo Y200e

vivo Y200 Pro

vivo Y200+

vivo Y200 GT

vivo Y200i

vivo Y200t

vivo Y39

vivo Y29 4G

vivo Y29s

vivo Y19

Serie Pad

vivo Pad 5

vivo Pad 5 Pro

vivo Pad SE

vivo Pad 3

vivo Pad 3 Pro

Smartphone iQOO

Serie Number

iQOO 13

iQOO 12

iQOO 12 Pro

iQOO 11

iQOO 11 Pro

iQOO 11s

Serie Z

iQOO Z10

iQOO Z10x

iQOO Z10 Turbo

iQOO Z10 Turbo Pro

iQOO Z9

iQOO Z9 Lite

iQOO Z9x

iQOO Z9s

iQOO Z9s Pro

iQOO Z9 Turbo

iQOO Z9 Turbo+

iQOO Z9 Turbo Endurance

Serie Neo

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10 Pro

iQOO Neo 10 Pro+

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9

iQOO Neo 9 Pro

iQOO Neo 9S Pro

iQOO Neo 9S Pro+

Serie Pad

iQOO Pad 5

iQOO Pad 5 Pro

iQOO Pad 2

iQOO Pad 2 Pro

Quando escono OriginOS 6 e Funtouch OS 16?

Il lancio della nuova interfaccia per la Cina, OriginOS 6, è atteso per il quarto trimestre dell’anno: probabilmente avverrà ad ottobre 2025, lo stesso periodo della precedente OriginOS 5.

Come avvenuto lo scorso anno, non è da escludere che la nostra Funtouch OS 16 (software per i mercati Global) arrivi pochi giorni dopo rispetto alla controparte cinese.

Tuttavia c’è un dettaglio da tenere a mente: ultimamente si è parlato di una possibile fusione tra OriginOS e Funtouch OS, ma pare che i cambiamenti dovrebbero essere meno radicali. Pare che il software occidentale acquisirà alcune funzioni di quello cinese e subirà una revisione dell’interfaccia; si vocifera perfino di un cambio di nome.

Comunque per ora si tratta solo di rumor, quindi di informazioni da prendere con estrema cautela.

