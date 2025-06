Realme e Android 16: quali smartphone si aggiorneranno?

Di seguito trovate l’elenco provvisorio degli smartphone Realme che potrebbero ricevere l’aggiornamento ad Android 16. Si tratta di una lista non ufficiale dato che l’azienda cinese non ha ancora svelato quali saranno i modelli interessati.

Ecco la lista degli smartphone Realme che dovrebbero ricevere l’aggiornamento ad Android 16

GT 7 Pro – Crediti: Realme

Per alcuni smartphone è praticamente certo (come la serie GT e gli ultimi modelli della famiglia Number) mentre per altri è bene procedere con i piedi di piombo, come nel caso dei telefoni della gamma C, la più economica del brand.

Serie GT

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7

Realme GT 7T

Realme GT 6

Realme GT 6T

Serie Number

Realme 14 (5G)

Realme 14 Pro

Realme 14 Pro+

Realme 14x

Realme 14T

Realme 13 (4G)

Realme 13 (5G)

Realme 13+

Realme 13 Pro

Realme 13 Pro+

Realme 12 (4G)

Realme 12 (5G)

Realme 12+

Realme 12x

Realme 12 Pro

Realme 12 Pro+

Serie C

Realme C75 (5G)

Realme C75 (4G)

Realme C65

Realme C63

Realme C61

Serie Narzo

Realme Narzo 70 (5G)

Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 70x

Serie P

Realme P1 Pro

Realme P2 Pro

Realme P3

Realme P3 Pro

Realme P3 Ultra

Realme P3x

Quando esce Realme UI 7?

Quasi sicuramente ci vorrà ancora del tempo prima dell’uscita ufficiale di Realme UI 7: l’attuale versione è stata presentata lo scorso ottobre, quindi è probabile che ci sarà da attendere almeno fino allo stesso periodo.

Come di consueto solo una piccola parte degli smartphone del brand riceverà l’update entro fine anno, mentre il roll out sarà completo entro la prima metà del 2026. Di certo i primi modelli interessati saranno il prossimo top di gamma Realme GT 8 Pro e gli altri dispositivi della famiglia GT (GT 7 Pro, GT 7, GT 6).

Altri brand

Ecco gli smartphone che riceveranno Android 16, divisi per brand; al momento l’unica conferma ufficiale arriva da Motorola mentre il resto delle aziende non ha ancora annunciato né i telefoni supportati né un’eventuale roadmap.