Motorola e Android 16: quali smartphone si aggiorneranno | Ufficiale

Dopo la lunga fase beta, Google ha rilasciato anche in versione stabile Android 16: è tempo di scoprire quali saranno gli smartphone Motorola che riceveranno il nuovo aggiornamento. Abbiamo sostituito la lista provvisoria (frutto di un leak) con quella ufficiale confermata dalla stessa compagnia.

Ecco la lista degli smartphone Motorola che riceveranno l’aggiornamento ad Android 16

Edge 60 – Crediti: Motorola

Stavolta si tratta quindi dell’elenco ufficiale degli smartphone Motorola che si aggiorneranno ad Android 16. Non vi resta che dare un’occhiata per scoprire se anche il vostro dispositivo è presente. Impossibile non notare alcuni grandi assenti, specialmente tra i modelli meno recenti (come RAZR 40 e 40 Ultra).

Serie RAZR

Motorola RAZR 2025 / RAZR 60

Motorola RAZR+ 2025

Motorola RAZR Ultra 2025 / RAZR 60 Ultra

Motorola RAZR+ 2024 / RAZR 50 Ultra

Serie Edge

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 2025

Serie ThinkPhone

Lenovo ThinkPhone 25 by Motorola

Serie Moto G

Moto G Stylus 5G (2025)

Moto G Power 5G (2025)

Moto G (2025)

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G56

Moto G85

Moto G75

Moto G55

Solitamente Motorola non è celebre per la sua politica di aggiornamento software. Alcuni modelli premium hanno ricevuto solo tre anni di update Android mentre per i terminali più economici è anche peggio.

Un segnale di miglioramento è arrivato lo scorso dicembre con l’annuncio di 5 anni di aggiornamenti (Android e patch di sicurezza) per i modelli Edge 50 Neo, Moto G75 e ThinkPhone 25. I nuovi RAZR 60, 60 Ultra, Edge 60, 60 Pro e 60 Fusion dovrebbero ricevere 3 update Android e 4 anni di patch, quindi ancora non ci sono stati cambiamenti significativi nella politica del brand.

Samsung e Google offrono entrambi 7 anni di aggiornamenti ma addirittura si vocifera della possibilità di salire a ben 8 anni (Android e patch di sicurezza). La media generale è di 4 update Android e 5 anni complessivi, con alcune eccezioni verso l’alto (5 versioni di Android e 6 anni di sicurezza).