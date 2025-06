In campeggio senza pensieri con le Power Station FOSSiBOT, a partire da meno di 400€

Andare in campeggio significa staccare dalla routine e riconnettersi con la natura. Tuttavia anche la natura più selvaggia richiede un minimo di pianificazione e di supporto tecnologico: avere a disposizione la corrente elettrica, infatti, può fare la differenza tra un’esperienza piacevole e una piena di disagi.

Una Power Station può salvarti la vacanza: non farti trovare impreparato ed approfitta adesso delle nuove offerte dello store Geekmall dedicate alle stazioni FOSSiBOT.

Power Station FOSSiBOT in promozione: risparmia con i nuovi Coupon di Geekmall

Crediti: FOSSiBOT

In campeggio l’elettricità è fondamentale per ricaricare smartphone, piccoli elettrodomestici ed accessori, ma anche in situazioni di emergenza. Avere una Power Station è una manna dal cielo: una batteria portatile ad alta capacità, dotata di molteplici porte, il supporto ai pannelli solari e in grado di alimentare più dispositivi contemporaneamente.

Gli utilizzi di una stazione di ricarica non si limitano al campeggio: sono soluzioni perfette per qualsiasi vacanza o spostamento, e possono essere sfruttate anche a casa (in caso di interruzioni di corrente o per un utilizzo quotidiano).

Le nuove occasioni di Geekmall vedono protagonisti tre modelli targati FOSSiBOT:

F3600 Pro è dotata di una batteria LiFePO4 da 3.840 Wh ed offre una potenza di 3.600W; può ricaricare fino a 13 dispositivi in contemporanea ed ha una capacità espandibile fino a 11.520 Wh (aggiungendo altre due batterie). Supporta la ricarica rapida in 1,5 ore, quella solare e i controlli smart tramite app;

è dotata di una batteria LiFePO4 da 3.840 Wh ed offre una potenza di 3.600W; può ricaricare fino a 13 dispositivi in contemporanea ed ha una capacità espandibile fino a 11.520 Wh (aggiungendo altre due batterie). Supporta la ricarica rapida in 1,5 ore, quella solare e i controlli smart tramite app; F1200 è il modello più economico ma non si fa mancare nulla. Offre una batteria LiFePO4 da 1.024 Wh, una potenza fino a 1.200W e dimensioni compatte che lo rendono facilissimo da trasportare;

è il modello più economico ma non si fa mancare nulla. Offre una batteria LiFePO4 da 1.024 Wh, una potenza fino a 1.200W e dimensioni compatte che lo rendono facilissimo da trasportare; F2400 è la Power Station di mezzo, il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo. Monta una batteria LiFePO4 da 2.048 Wh (per oltre 3.500 cicli di ricarica) ed offre una potenza fino a 2.400W; supporta i panelli solari ed è dotato di 13 porte in uscita.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.