POCO F7 lancia il guanto di sfida ai rivali: prestazioni stellari su Antutu

Il nuovo POCO F7 strizza l’occhio ai flagship killer grazie alle sue specifiche: si tratta di un dispositivo dotato di una scheda tecnica solida, che ora dimostra di che pasta è fatto nei primi benchmark su Antutu. Ecco quanto ha totalizzato e quali sono le sue caratteristiche principali.

POCO F7 spacca tutto nei benchmark ufficiali su Antutu: ecco quanto ha totalizzato

Crediti: POCO

In base a quanto rivelato dalla stessa compagnia POCO F7 ha totalizzato la bellezza di 2.084.535 di punti su Antutu, posizionandosi tra gli smartphone più potenti della sua categoria.

Il mid-range è già apparso anche su Geekbench ma più che per le prestazioni è stato utile per scoprire in anticipo il comparto tecnico.

A bordo del dispositivo targato POCO troviamo l’ultimo Snapdragon 8s Gen 4, SoC destinato alla fascia medio-alta realizzato a 4 nm, dotato di una frequenza massima di 3,2 GHz ed equipaggiato con una GPU Adreno 825, con il supporto al ray tracing.

L’appuntamento con POCO F7 è fissato per il 24 giugno: il nuovo Xiaomi debutterà nei mercati Global, Italia compresa. Si tratta del modello più giovane della nuova serie di punta della compagnia, composta finora da F7 Pro e F7 Ultra.

Scheda tecnica presunta