Perché gli iPad non hanno macOS come i Mac? Apple finalmente offre una spiegazione

Uno dei grandi interrogativi della community di iPad è il perché Apple non abbia mai deciso di adattare il sistema operativo macOS per Mac anche ai tablet. La compagnia statunitense non hai mai offerto una reale spiegazione, o almeno fino ad oggi: in un intervista per un podcast, infatti, è stato proprio Craig Federighi a spiegare perché gli iPad hanno il loro iPadOS.

Craig Federighi spiega finalmente perché su iPad non c’è macOS

Durante un’intervista con il giornalista svizzero Rafael Zeier, Craig Federighi di Apple ha spiegato che le nuove funzionalità di iPadOS 26 offrono il giusto bilanciamento tra produttività e semplicità, rispetto a macOS. L’obiettivo di Apple, infatti, è quello di mantenere semplice l’utilizzo dei tablet e più elaborato quello dei PC.

“Vogliamo mantenere tutta la semplicità dell’iPad, ma permettere comunque agli utenti iPad che desiderano approfondire e superare le proprie aspettative di spingersi oltre, al proprio ritmo, per fare di più. Credo che con macOS si perderebbe ciò che rende iPad un iPad, ovvero il dispositivo touch definitivo. Ma ci sono molte cose che le due piattaforme possono imparare l’una dall’altra, ed è qui che abbiamo adattato le nostre idee migliori a ciascuna.” ha dichiarato Craig Federighi.

Per il futuro, però, non è escluso che i due sistemi operativi possano combinarsi in una nuova versione: in programma, infatti, sembra esserci anche un MacBook pieghevole che potrebbe adottare anche il touchscreen.