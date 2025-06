OriginOS arriverà in versione Global? Proviamo a fare chiarezza

In queste ore è emersa un’indiscrezione che se confermata potrebbe essere un’ottima notizia per gli appassionati di vivo. Tuttavia è bene procedere con cautela, almeno fino all’arrivo di informazioni ufficiali. OriginOS potrebbe debuttare anche in versione Global a partire da quest’anno, ma sarà davvero così?

vivo OriginOS Global: il punto della situazione sulle ultime indiscrezioni di queste ore

Crediti: vivo

Secondo quanto trapelato, da prendere con assoluta cautela, OriginOS e Funtouch OS dovrebbero fondersi in un unico software. Si tratterebbe dello stesso processo avvenuto con ColorOS e OxygenOS e con un risultati simile.

OPPO e OnePlus hanno optato per mantenere i nomi dei rispettivi software, mentre il codice sorgente è il medesimo per entrambe le versioni. Lo stesso dovrebbe avvenire con vivo: OriginOS resterebbe in Cina mentre per i mercati Global si continuerebbe a parlare di Funtouch OS.

Tuttavia il codice non cambierebbe tra le due interfacce, che condividerebbero anche stile e funzionalità. Questa fusione dovrebbe avvenire con Android 16: ci sarebbero quindi OriginOS 6 e Funtouch OS 16, su base comune ma con nomi diversi.

Verità o svista?

Purtroppo al momento non abbiamo elementi per considerare credibile questa indiscrezione: da parte di vivo tutto tace, sia in Cina che a livello internazionale. Si cita come fonte un gruppo di sviluppatori della compagnia, ma la notizia è stata riportata da alcuni gruppi Telegram di appassionati (sia di vivo che di iQOO).

Proprio in uno di questi gruppi ci cita un’intervista risalente ad aprile, in occasione della presentazione indiana di iQOO Z10, dove un responsabile ha chiarito che attualmente non ci sono piani per portare OriginOS a livello Global (la stessa risposta del 2021).

Quindi o le cose sarebbero cambiate nell’arco di un paio di mesi oppure l’uscita global di OriginOS è falsa. Allo stato attuale siamo propensi per la seconda ipotesi ma in caso di novità vi aggiorneremo con tutti i dettagli.