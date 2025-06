Si parla già di OPPO Reno 15, con grandi novità per la fotocamera

I nuovi smartphone della famiglia Reno 14 sono stati lanciati da pochissimo a livello internazionale, ma quando si tratta di leak gli insider non riescono proprio a stare con le mani in mano. Si inizia già a parlare dei prossimi OPPO Reno 15 e 15 Pro e delle novità che potremmo trovare a bordo, con un occhio di riguardo alle fotocamere.

OPPO Reno 15 e 15 Pro finiscono sotto la lente dei leaker: ecco alcune delle novità dei prossimi modelli della serie

Reno 14 – Crediti: OPPO

L’attuale Reno 14 è dotato di un triplo modulo da 50 + 8 + 50 MP con OIS, ultragrandangolare e teleobiettivo periscopico; il fratello maggiore 14 Pro non stravolge le cose e si limitata a migliorare l’ultra-wide (con un comparto da 50 + 50 + 50 MP).

Secondo il noto insider cinese Digital Chat Station, per la prossima generazione ci sarebbe un cambio di rotta parecchio marcato: OPPO Reno 15 e 15 Pro avrebbero una fotocamera principale da 200 MP e anche a questo giro non mancherebbe il teleobiettivo con zoom periscopico.

I due smartphone avrebbero dimensioni differenti (cosa che avviene già con gli attuali modelli) con schermi da 6,3″ e 6,78″ di diagonale, in entrambi i casi con pannelli piatti. Tra le altre caratteristiche menzionate dall’insider abbiamo un corpo centrale in metallo e il supporto alla ricarica wireless (probabilmente solo per Reno 15 Pro).

Infine pare che ci sarà un nuovo hardware di punta ma non è chiaro cosa intenda il leaker. La serie Reno 14 è mossa dal Dimensity 8350 e Dimensity 8450: non è da escludere la presenza di un nuovo chipset MediaTek, magari per entrambi gli smartphone con architettura All Big Core.

Per il momento non ci sono ancora dettagli sull’uscita: forse la serie Reno 15 farà capolino in Cina a novembre ma per l’occidente ci vorrà sicuramente del tempo.