OPPO Reno 14 e 14 Pro: la versione Global ha una data

Lanciati in Cina a metà maggio, i nuovi OPPO Reno 14 e 14 Pro si avvicinano al debutto Global: c’è la data d’uscita ma pare che per il momento non arriveranno alle nostre latitudini (a meno di un colpo di scena nei prossimi giorni).

OPPO Reno 14 e 14 Pro Global: ecco quando arriveranno i nuovi modelli della serie

Crediti: OPPO

Il lancio Global di OPPO Reno 14 e 14 Pro è fissato per il 1 luglio: si partirà dalla Malesia, per poi fare capolino anche in altri mercati. Comunque la serie Reno 13 è arrivata in Italia solo a febbraio, quindi è probabile che ci sarà da attendere prima di vedere i nuovi smartphone da noi.

Aspettando di saperne di più, siamo curiosi di sapere se ci saranno delle differente tra la serie Reno 14 cinese e quella Global. In base a quanto emerso da Geekbench alcune specifiche sarebbero invariate.

Tuttavia a livello internazionale ci sarebbe una novità “conosciuta”: la famiglia Global vedrebbe l’aggiunta di OPPO Reno 14 F, come emerso da una recente certificazione.

OPPO Reno 14 Pro GLOBAL – Scheda tecnica presunta