OPPO Reno 14 Pro: Geekbench “conferma” le specifiche Global

Sono passate diverse settimane dal lancio della nuova serie Reno in patria e il lancio internazionale si fa più vicino. Come al solito la curiosità di scoprire le specifiche è tanta ed ora ci arriva una risposta parziale grazie ai primi benchmack. OPPO Reno 14 Pro Global sarà uguale a quello cinese oppure possiamo aspettarci delle differenze? Lo svela – in parte – Geekbench.

OPPO Reno 14 Pro Global su Geekbench: cosa cambia rispetto alla versione cinese?

Crediti: Geekbench

Lo smartphone è stato avvistato sulla piattaforma di benchmark con la sigla CPH2739: il dispositivo in questione arriva con Android 15, 12 GB di RAM e il chipset Dimensity 8450.

Quindi il SoC di OPPO Reno 14 Pro Global sarebbe lo stesso della versione cinese. Di conseguenza è probabile che gli smartphone presentino le stesse differenze viste nella gamma Reno 13.

Probabilmente il nostro smartphone arriverà nell’unico taglio da 12/512 GB (la variante cinese presenta varie configurazioni) mentre il resto del comparto resterebbe invariato.

Tuttavia c’è un dubbio: Reno 13 Pro internazionale ha perso il supporto alla ricarica wireless, quindi non è da escludere che anche stavolta possa avvenire lo stesso.

Manca ancora una data di presentazione ma già sono apparsi i primi contenuti ufficiali: OPPO ha confermato che la serie Reno 14 rafforzerà l’integrazione con Google Gemini, mentre per l’uscita Global si guarda al mese di giugno.

OPPO Reno 14 Pro GLOBAL – Scheda tecnica presunta