OPPO Reno 14 Pro Global è ufficiale, insieme a Reno 14 F 5G

Dopo la presentazione in Cina, i nuovi smartphone della famiglia Reno sono stati lanciati anche a livello Global ma al momento solo in alcuni paesi. Aspettando di saperne di più in merito al lancio alle nostre latitudini andiamo a scoprire cosa cambierà con OPPO Reno 14 Pro in versione internazionale.

Il mid-range è in buona compagnia dato che insieme ad esso è stato lanciato anche OPPO Reno 14 F 5G, il modello budget della gamma.

OPPO Reno 14 Pro e Reno 14 F 5G: tutti i dettagli dei nuovi smartphone Global

Crediti: OPPO

Il fratello maggiore OPPO Reno 14 Pro Global presenta le stesse caratteristiche della controparte cinese (ecco il nostro approfondimento sulla serie). Il design è invariato e lo stesso vale per la scheda tecnica; l’unico compromesso riguarda l’assenza della ricarica wireless.

Anche nel passaggio tra Reno 13 Pro cinese e quello internazionale abbiamo perso la ricarica senza fili, quindi si tratta di una mancanza prevedibile.

Per il resto ritroviamo una scocca impermeabile IP69, un ampio schermo AMOLED da 6,83″ di diagonale, una tripla fotocamera da 50 + 50 + 50 MP con OIS e un teleobiettivo periscopico per gli scatti a distanza. Il SoC è il Dimensity 8450, lanciato di recente.

Il prezzo è di circa 703€ al cambio attuale per l’unica configurazione da 12/512 GB; per ora il lancio è limitato a Taiwan. Ricordiamo che anche Reno 14 Global è stato presentato di recente nello stesso paese.

Crediti: OPPO

Come previsto anche dalle indiscrezioni precedenti (e come da tradizione per i mercati fuori dalla Cina), la serie guadagna anche OPPO Reno 14 F 5G. Il budget phone della gamma adotta uno schermo di dimensioni minori, da 6,57″ con risoluzione Full HD (ma sempre AMOLED e con luminosità di picco fino a 1.400 nit).

A muovere il tutto c’è lo Snapdragon 6 Gen 1, chipset non proprio recentissimo, e anche il comparto fotografico scende a compromessi rispetto ai fratelli maggiori. C’è una sensore IMX882 da 50 MP con OIS, ma niente teleobiettivo: ritroviamo un ultra-grandangolare, in questo caso accompagnato da un obiettivo macro.

Il piccolo della serie arriva in due configurazioni, da 8/256 GB e da 12/256 GB, rispettivamente a circa 381€ e 410€ al cambio attuale; il lancio è avvenuto sempre a Taiwan.

Nonostante il lancio di OPPO Reno 14, 14 Pro e 14 F in versione Global al momento non sappiamo se e quando arriveranno in Italia. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutte le novità.

Scheda tecnica Global

OPPO Reno 14 Pro (Global)

Dimensioni e peso – 163,35 x 76,98 x 7,58/7,48 mm per 201 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat AMOLED da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, colore a 10 bit, luminosità fino a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8450 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU Mali-G720 MC7

12 GB RAM LPDDR5X

512 GB memoria UFS 3.1 non espandibile

Batteria da 6.200 mAh con ricarica rapida da 80W

Fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico Samsung JN5

Selfie camera da 50 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, sensore IR, Speaker stereo, Google Gemini

Android 15 con ColorOS 15

OPPO Reno 14 F 5G