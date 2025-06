OPPO Reno 14 Global è già ufficiale in alcuni paesi: ecco cosa possiamo aspettarci

L’evento di lancio Global della serie OPPO Reno 14 è fissato per il 1 luglio (per il momento non in Italia) e siamo curiosi di scoprire se ci saranno differenze rispetto alle versioni cinesi. Stranamente in alcuni paesi il modello standard è già ufficiale, quindi possiamo subito andare a vedere cosa possiamo aspettarci.

OPPO Reno 14 Global ufficiale in anticipo: andiamo a scoprire se ci sono differenze con la versione cinese

Crediti: OPPO

Design e specifiche di OPPO Reno 14 5G in versione Global restano invariate: è quanto emerge dal sito ufficiale giapponese, che ha pubblicato in anticipo tutti i dettagli del telefono.

Cambiano le colorazioni dato che il modello Global è disponibile in bianco e verde scuro; la controparte cinese arriva in bianco, verde chiaro e nero. Per il resto tutto risulta identico.

C’è un ampio schermo da 6,6″ di diagonale (120 Hz, fino a 1.200 nit di luminosità), una scocca impermeabile IP69 ed SoC Dimensity 8350 a muovere il tutto. Anche la batteria continua ad essere un’unità da 6.000 mah mentre il comparto fotografico offre un sensore LYT-600 da 50 MP con OIS, un teleobiettivo ed un ultra-grandangolare.

Segnaliamo che il sito giapponese parla di un teleobiettivo da 50 MP mentre su quello cinese viene citato esplicitamente lo zoom periscopio. Probabilmente si tratta di un errore di comunicazione ed anche la versione Global monta il teleobiettivo periscopio, ma lo segnaliamo per amor di precisione.

Crediti: OPPO

Al momento la divisione giapponese si è limitata a svelare solo le caratteristiche del dispositivo, ma mancano dettagli su prezzo e disponibilità.

Inoltre manca all’appello il fratello maggiore OPPO Reno 14 Pro (Global): avvistato su Geekbench di recente, anch’esso non dovrebbe subire variazioni anche se non è da escludere che possa perdere la ricarica wireless (è già avvenuto nel passaggio da Reno 13 Pro cinese a quello internazionale).

Scheda tecnica Global