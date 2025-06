OPPO Reno 14 F confermato: ci sarà anche il piccolo della serie

Il lancio della serie Reno 14 Global si fa sempre più vicino: non c’è ancora una data ma è chiaro che ormai manca poco al debutto. L’ennesima conferma arriva da alcune certificazioni che svelano l’esistenza di OPPO Reno 14 F 5G, il piccolo della famiglia.

OPPO Reno 14 F 5G è stato certificato: cosa sappiamo sul nuovo modello della gamma

Crediti: xpertpick

Proprio come avvenuto con la serie Reno 13 in alcuni mercati Global verrà lanciato un modello base, non presente in Cina. OPPO Reno 14 F 5G è stato confermato tramite certificazioni, le quali riportano sia la sigla CPH2743 che il nome commerciale del dispositivo.

In base a quanto emerso lo smartphone avrebbe dalla sua uno schermo da 6,7″ di diagonale, 8 GB di RAM, 256 GB di storage e il supporto alla ricarica rapida da 45W. Purtroppo non ci sono altri dettagli, quindi restiamo in attesa di ulteriori anticipazioni.

Il lancio di OPPO Reno 14 e 14 Pro in versione Global non ha ancora una data ma potrebbe essere previsto per luglio. Inoltre Geekbench ha già svelato i primi dettagli sulle specifiche, che non dovrebbero essere differenti rispetto ai modelli cinesi.

In Italia sono stati lanciati sia Reno 13 e 13 Pro che le versioni Reno 13 F e 13 FS (differiscono solo per i tagli di memoria): probabilmente anche a questo giro ci saranno uno o più modelli minori.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.