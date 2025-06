OPPO Reno 14 F su Geekbench: avrà un chipset Snapdragon

Anche quest’anno la serie Reno occidentale vedrà l’aggiunta di un modello minore: OPPO Reno 14 F 5G esiste ed arriverà insieme ai fratelli 14 e 14 Pro. I primi benchmark anticipano le specifiche ma pare che non ci saranno stravolgimenti rispetto al modello precedente.

OPPO Reno 14 F 5G: Geekbench “conferma” le specifiche del nuovo medio gamma della serie

Crediti: Geekbench, via @ZionsAnvin (X)

Lo smartphone siglato CPH2743 è stato avvistato su Geekbench: non c’è dubbio che si tratti di OPPO Reno 14 F 5G, dato che il dispositivo è stato già certificato con questo numero di modello associato al nome commerciale.

In base a quanto emersi dai benchmark il terminale sarà mosso dallo Snapdragon 6 Gen 1, ossia lo stesso chipset di Reno 13 F 5G. Si tratta di un SoC octa-core realizzato a 4 nm da Samsung, con 4 core principale a 2,2 GHz (A78), 4 core a 1,8 GHz (A55) e una GPU Adreno 710.

A questo punto possiamo aspettarci prestazioni simili a quelle attuali: se volete saperne di più date un’occhiata alla nostra recensione di Reno 13 F 5G.

Tra le altre caratteristiche leak abbiamo uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD a 120 Hz, 8/12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, Android 15 con ColorOS 15 e una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W.

Il lancio Global di OPPO Reno 14 e 14 Pro è previsto per luglio, ma solo in alcuni mercati. Probabile che troverà spazio anche Reno 14 F 5G mentre per il debutto alle nostre latitudini non è da escludere che ci sarà da attendere ancora per un po’.