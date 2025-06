OPPO Find X9 Ultra fa già gola: ecco le novità del Camera Phone

Sono passati solo pochi mesi dal debutto dell’ultimo modello Ultra, eppure si sta già iniziando a tracciare il profilo del prossimo Camera Phone. OPPO Find X9 Ultra dovrebbe presentare un comparto fotografico differente rispetto all’attuale generazione, con alcuni elementi nuovi ed altri che non sarebbero destinati a cambiare.

OPPO Find X9 Ultra, ancora indiscrezioni sulla fotocamera: cosa possiamo aspettarci dal prossimo Camera Phone

Find X8 Ultra – Crediti: OPPO

Come visto in precedenza, il prossimo top di gamma dovrebbe ripresentare un doppio teleobiettivo periscopico: si tratta di un elemento caratteristico, quindi è probabile che non sarà messo da parte (almeno per il momento).

Da un lato si vocifera di due sensori da 200 MP e da 50 MP mentre gli ultimi rumor sembrano cambiare le carte in tavola. Secondo l’insider Digital Chat Station il flagship metterebbe da parte il sensore principale da 1″ in favore di una soluzione da 200 MP.

OPPO Find X9 Ultra dovrebbe avere una quad camera da 200 + 50 + 50 + 50 MP con un ultra-grandangolare, un teleobiettivo periscopico principale da 1/1,3″ e zoom ottico 3X, ed un secondo teleobiettivo periscopico.

L’azienda cinese starebbe effettuando vari test con configurazioni differenti quindi è probabile che sia in fare di prova sia la coppia di teleobiettivi con zoom a periscopio da 200 + 50 MP che quella da 50 + 50 MP.

Il resto della serie Find X9

Crediti: OPPO

Passando al resto della famiglia, Find X9 Pro potrebbe mettere da parte il doppio tele in favore di un singolo modulo periscopico da 200 MP. Non mancheranno né la collaborazione con Hasselblad, né il nuovo sistema di imaging OPPO Lumo (presentato a bordo di Find X8 Ultra).

In generale non dovrebbero esserci modelli curvi: tutti gli smartphone della serie avrebbero display con bordi piatti, una scelta stilistica e funzionale sempre più utilizzata dai brand cinesi. La serie sarebbe composta da 4 smartphone: OPPO Find X9 avrebbe un pannello da 6,59″ che salirebbero a 6,78″ con Find X9 Pro.

Si vocifera anche di un dispositivo da 6,3″ forse il successore di Find X8s (ci sarà un Find X9s?). Tutti i device sarebbero equipaggiati con il Dimensity 9500 di MediaTek; l’unica eccezione sarebbe rappresentata dal modello Ultra, con Snapdragon 8 Elite 2.