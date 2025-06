OpenAI acquisisce io, ma per la nuova compagnia di Jony Ive ci sono problemi di copyright

OpenAI ha ufficialmente acquisito io, la misteriosa compagnia di hardware AI avviata da Jony Ive, storico progettista di Apple che ha abbandonato Cupertino ormai diversi anni fa. Con una dichiarazione congiunta, Sam Altman e Jony Ive hanno annunciato l’acquisizione, ma l’ex progettista non entrerà a far parte dell’organico, ma si occuperà di disegnare i prodotti di OpenAI con la sua LoveFrom.

OpenAI: 6.5 miliardi di dollari per acquisire io, la misteriosa startup di Jony Ive

L’acquisizione di io è costata ad OpenAI la bellezza di 6.5 miliardi di dollari ed ha incluso figure di spicco come Scott Cannon, Evans Hankey e Tang Tan, insieme ad altri 55 progettisti di hardware, sviluppatori di software e esperti della produzione. Il primo prodotto di io arriverà sul mercato nel 2026, ma OpenAI ha assicurato che non si tratterà di un indossabile o tanto meno di un “iPhone killer”.

“Di recente, Jony mi ha regalato uno dei prototipi del dispositivo da portare a casa per la prima, e ho potuto utilizzarlo tutti i giorni. Penso che sia il pezzo di tecnologia più fantastico che il mondo abbia mai visto“, ha dichiarato Altman, mentre per Ive siamo di fronte ad una nuova generazione di tecnologie che possono rendere migliore la vita degli utenti.

Nel 2026, quindi, possiamo aspettarci davvero l’arrivo di un dispositivo rivoluzionario, oppure si tratterà dell’ennesimo flop in stile Humane AI Pin e Rabbit r1? Lo scopriremo soltanto il prossimo anno.

Nonostante l’acquisizione non sia (e non è) mai stata in dubbio, OpenAI è stata costretta a mettere offline l’annuncio ufficiale a causa di una disputa sul copyright del nome Io. La compagnia di Jony Ive, infatti, è stata citata in giudizione da iyO, proprio a causa del nome estremamente simile. Un portavoce, tuttavia, ha già fatto sapere che “Si tratta di una denuncia totalmente infondata e la combatteremo con forza“.

Ultimo aggiornamento: 23 giugno

