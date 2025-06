OnePlus si dà al gaming: in arrivo smartphone e tablet?

La compagnia di Pete Lau non ha ancora finito per quest’anno ma tra le novità in arrivo potrebbe esserci molto di più. Le ultime indiscrezioni puntano ad uno smartphone e ad un tablet da gaming per OnePlus e un noto insider ha rivelato anche i primissimi dettagli.

OnePlus lancerà uno smartphone e un tablet da gaming: ecco le ultime novità dalla Cina

OP13 – Crediti: OnePlus

Al momento è ancora tutto molto nebuloso e le indiscrezioni intorno a questa novità sono irrisorie. Si vocifera di uno smartphone da gaming con un refresh rate a 165 Hz ed un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (sotto lo schermo); inoltre OnePlus dovrebbe lanciare anche un tablet, sempre con un pannello a 165 Hz.

Già in precedenza lo stesso insider aveva anticipato l’esistenza di un telefono da gaming per OnePlus, dotato di una batteria vicina agli 8.000 mAh e di una coppia di pulsanti dorsali (in stile REDMAGIC). Inoltre pare che questo misterioso smartphone possa far parte della serie OnePlus Ace 6, in arrivo entro fine anno.

Le indiscrezioni intorno alla gamma Ace 6 parlano di uno schermo OLED piatto da 6,83″ ed un chipset della serie Snapdragon 8 Elite, insieme ad una scocca impermeabile (IP68).

Per quanto riguarda il tablet da gaming di OnePlus non ci sono dettagli. Di recente la casa cinese ha presentato l’ultimo Pad 3, dotato di uno schermo da 13,2″ a 144 Hz e mosso dallo Snapdragon 8 Elite. Insomma, visti i presupposti non sembra così irreale vedere una soluzione da gaming.