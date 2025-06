OnePlus Pad Lite tra immagini e specifiche: tutto sul tablet economico

È in arrivo una nuova aggiunta alla serie di tablet del brand cinese, ma stavolta si tratterà di un modello economico. Lo rivela un corposo leak con tanto di immagini e specifiche complete: ecco cosa possiamo aspettarci da OnePlus Pad Lite, dispositivo che di certo sarà proposto ad un prezzo conveniente.

OnePlus Pad Lite sarà il tablet economico della gamma: trapelano immagini e specifiche

Crediti: Onleaks, 91mobiles

In termini di design il nuovo tablet è più vicino alla scorsa generazione che a OnePlus Pad 3. Il dispositivo presenta un modulo fotografico circolare al centro di uno dei lati della scocca, un look molto simile a quello di OnePlus Pad Go.

Non a caso questo OnePlus Pad Lite si presenta come un successore del modello Go: un terminale con specifiche tecniche di fascia media ed un prezzo abbordabile.

Crediti: Onleaks, 91mobiles

La scocca è realizzata in metallo, per un aspetto premium, mentre tra le altre caratteristiche troviamo uno schermo LCD da 11″ di diagonale, un chipset Helio G100 Ultra di MediaTek ed una batteria da oltre 9.000 mAh.

Di seguito trovate la scheda tecnica completa, frutto di un leak. Il lancio dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Pad Go arrivò in Italia a 329€: se OnePlus Pad Lite arriverà da noi dovrà farlo necessariamente ad un prezzo inferiore dato che il rivale Redmi Pad 2 presenta specifiche simili ed è stato lanciato a soli 199,9€.

OnePlus Pad Lite – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 254,9 x 166,5 x 7,4 mm per 539 grammi

display LCD da 11″ Full HD (1.920 x 1.080 pixel) con refresh rate a 90 Hz

Sblocco con riconoscimento facciale 2D

raffreddamento passivo

chipset MediaTek Helio G100 Ultra a 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP2

6 GB di RAM LPDDR4X

128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

batteria da 9.340 mAh con ricarica rapida da 80W

fotocamera da 5 MP

selfie camera da 5 MP

supporto 4G LTE (opzionale), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Speaker stereo, USB-C

Android 15 con OxygenOS 15.0.1

