OnePlus Pad 3 ufficiale in Italia: il tablet premium ritorna all’ennesima potenza

A inizio anno la casa di Pete Lau ha lanciato in Italia i nuovi OnePlus 13 e 13R, seguiti dall’indossabile Watch 3. Ora che siamo a metà del 2025 è il momento di arricchire la linea di tablet e la compagnia cinese lo fa con un’aggiunta degna di nota. OnePlus Pad 3 debutta con specifiche tecniche al top, con uno sguardo al gaming e alla produttività: ecco tutti i dettagli, insieme al prezzo e alle offerte lancio in Italia.

OnePlus Pad 3: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

L’ultimo tablet del brand migliora in tutto: il design è stato rinnovato con un modulo fotografico a capsula (Pad 2 aveva uno spazio circolare al centro della cover) ed un display più ampio; il comparto tecnico è di ultima generazione mentre il corpo è composto da un’elegante scocca unibody in metallo.

OnePlus Pad 3 monta uno schermo da 13,2″ di diagonale (3.4K) con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e fino a 900 nit di luminosità di picco. Un pannello di grandi dimensioni perfetto sia per giocare che per i contenuti multimediali, per l’intrattenimento e la produttività.

La fluidità è garantita dalla combinazione software e hardware che vede protagonisti la OxygenOS 15 (con Android 15) e lo Snapdragon 8 Elite, l’ultimo SoC di punta lanciato da Qualcomm.

Presenti all’appello una sfilza di funzionalità AI come AI Writer e AI Summarize (strumenti per scrivere, tradurre e riassumere i documenti), Gemini, Circle to Search e strumenti avanzati per l’editing fotografico.



Il tutto è accompagnato dalla nuova versione di Open Canvas, ancora più fluida e potente. Il sistema di drag-and-drop a livello di sistema è stato ottimizzato, e le nuove modalità di split screen offrono suggerimenti intelligenti in tempo reale: ad esempio, se stai chattando con amici e cerchi un luogo su Maps, ti proporrà automaticamente di dividere lo schermo per una gestione più comoda e produttiva.

Segnaliamo che il tablet è il rebrand occidentale di OnePlus Pad 2 Pro, lanciato in Cina a metà maggio e a sua volta rifacimento di OPPO Pad 4 Pro. Nulla di anomalo dato che già il precedente Pad Pro cinese è stato annunciato da noi “semplicemente” con Pad 2.

Prezzo e offerte lancio

Il nuovo OnePlus Pad 3 debutta in Italia nella colorazione Storm Blue e nei tagli da 12/256 GB e 16/512 GB, rispettivamente al prezzo di 599€ e 699€. Oltre al dispositivo sono stati annunciati anche gli accessori ufficiali OnePlus Stylo 2 (99€), la nuova Smart Keyboard (169€) e la custodia Folio (59€).

In occasione del lancio è possibile ricevere uno sconto di 100€ sulla versione top da 16/512 GB, che scende quindi allo stesso prezzo della variante minore. Inoltre c’è la possibilità di acquistare in bundle un accessorio a scelta tra quelli disponibili, senza costi aggiuntivi. Le opzioni includono lo Stylo 2, la Smart Keyboard, la custodia Folio o un adattatore GaN SuperVOOC da 80W con doppia porta.

OnePlus Pad 3 – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 289,61 x 209,66 x 5,97 mm per 675 grammi

display LCD a 12 bit da 13,2″ 3.4K (3.392 x 2.400 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 540 Hz e luminosità di picco di 900 nit

Sblocco con riconoscimento facciale 2D

Raffreddamento al liquido con camera di vapore in grafene composito

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Onyon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Onyon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 12.140 mAh con ricarica rapida da 80W

fotocamera da 13 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, GPS

Android 15 con OxygenOS 15

