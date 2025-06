OnePlus Nord 5 e Nord CE 5 arrivano in estate: spunta una data

Dopo i modelli di punta, tablet e smartwatch sta per arrivare il momento della fascia media. OnePlus Nord 5 e Nord CE 5 sarebbero pronti al debutto e ormai sarebbe soltanto questione di poche settimane: ecco la possibile data di presentazione, svelata da un noto insider.

OnePlus Nord 5 e Nord CE 5 arriveranno a luglio: un insider svela la data di presentazione

Ace 5 Racing – Crediti: OnePlus

Il lancio dei nuovi smartphone della serie Nord sarebbe fissato per il prossimo 8 luglio, in versione Global. Entrambi gli smartphone dovrebbero arrivare anche in Europa, quindi impossibile non aspettarsi che facciano capolino in Italia.

OnePlus Nord 5 sarebbe il rebrand occidentale di OnePlus Ace 5 Racing, fresco di lancio in Cina. OnePlus Nord CE 5 non avrebbe una controparte asiatica; tuttavia un corposo leak ha svelato sia il possibile design che la presunta scheda tecnica.

Exclusive



OnePlus Nord 5 and Nord CE 5 launch on 8th July.. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 10, 2025

In base a quanto trapelato finora entrambi i telefoni avranno un look rinnovato, con una doppia fotocamera verticale inserita in un modulo a capsula (fa molto iPhone 16). Di seguito trovate una panoramica delle specifiche, da prendere con le pinze fino ad una conferma ufficiale.

OnePlus Nord 5 – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 163,58 x 76,02 x 8,17 mm per 200 grammi

certificazione IP64

display Flat AMOLED da 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, 1.300 nit e Crystal Shield Glass

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400e a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-X4 3 x 2,85 GHz – Cortex-X4 4 x 2,0 GHz – Cortex-A720

GPU Immortalis-G720 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 7.100 mAh con ricarica rapida da 80W

fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con LYT-600, OIS e monocromatico

50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con LYT-600, OIS e monocromatico selfie camera da 16 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Android 15 con OxygenOS 15

OnePlus Nord CE 5 – Scheda tecnica presunta