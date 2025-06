OnePlus Nord CE 5 senza segreti: eccolo nei primi benchmark

I nuovi smartphone della serie Nord sono ormai ad un passo dal debutto: l’ennesima prova arriva dai primi benchmark di OnePlus Nord CE 5, in dirittura d’arrivo in estate. Ecco che cosa ha svelato Geekbench, in linea con le indiscrezioni precedenti.

OnePlus Nord CE 5 spunta su Geekbench: nuove “conferme” sulle specifiche del prossimo medio gamma

Crediti: Geekbench

Il prossimo OnePlus Nord CE 5 è già stato protagonista di un ricco leak con tanto di immagini e specifiche. L’avvistamento su Geekbench offre un’ulteriore “conferma”: infatti i benchmark rivelano la presenza di un chipset Dimensity 8350, 8 GB di RAM e Android 15 lato software.

Si tratta proprio del comparto anticipato da parecchie settimane. Di seguito trovate la scheda tecnica leak, da prendere con cautela fino all’arrivo di dettagli ufficiali.

Crediti: Smartprix

Oneplus Nord CE 5 sarebbe in arrivo a luglio, insieme a Nord 5: anche quest’ultimo è apparso su Geekbench, ma con un SoC diverso rispetto alle voci iniziali.

Scheda tecnica presunta