OnePlus Nord 5 avrà una fotocamera da flagship killer

Il nuovo poster ufficiale svela in anticipo la fotocamera di OnePlus Nord 5: il prossimo mid-range della gamma avrà dalla sua un comparto mutuato da un flagship killer. Ecco cosa possiamo aspettarci, in attesa del lancio in Italia (fissato per il mese di luglio).

OnePlus Nord 5, svelati i dettagli della fotocamera: tutte le novità

Crediti: OnePlus

Il sensore principale di OnePlus Nord 5 è il LYT-700 da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS, si tratta dello stesso modulo visto a bordo di OnePlus 13s (il flagship killer della serie). Inoltre c’è un ultra-grandangolare da 8 MP con FOV di 116°.

Frontalmente, all’interno del punch hole centrale, una selfie camera da 50 MP: in questo caso si tratta di un modulo Samsung JN5, solitamente presente su smartphone di fascia alta. Il sistema autofocus integrato consente di ottenere selfie e groupfie nitidi anche in condizioni di luce difficili.



Nord 5 introduce una versione avanzata della funzione LivePhoto, ora con supporto Ultra HDR: ogni scatto cattura 3 secondi di movimento (1,5 prima e 1,5 dopo l’istante dello scatto), con una foto di copertina resa in qualità HDR superiore. Il dispositivo supporta la registrazione video in 4K a 60 fps sia con la fotocamera frontale che posteriore, per riprese fluide e ricche di dettagli in ogni momento.

Crediti: OnePlus

Oltre a Nord 5 e Nord CE 5, durante l’evento dell’8 luglio debutteranno anche i nuovi OnePlus Buds 4. Si tratta di auricolari con cancellazione attiva del rumore ANC fino a 55 dB su una gamma di frequenze ampia (5500 Hz). Il sistema regola l’ANC fino a 800 volte al secondo, garantendo un’esperienza d’ascolto precisa e personalizzata.

I Buds 4 introducono anche la nuova Modalità Adattiva, una funzione intelligente che regola automaticamente il livello di cancellazione del rumore e la percezione dell’ambiente circostante. Il risultato? Massimo silenzio quando serve – ad esempio durante i viaggi – e sicurezza quando sei in movimento, lasciando passare suoni importanti come allarmi o rumori del traffico.