OnePlus Nord 5 e Nord CE 5 senza veli: immagini e specifiche prima dell’uscita

La data d’uscita di OnePlus Nord 5 e Nord CE 5 è stata svelata: i nuovi modelli della gamma arriveranno in Italia a luglio ma per ingannare l’attesa non può mancare un corposo leak con quasi tutto. Ci sono immagini e specifiche, con tutti i dettagli: insomma, manca solo il prezzo!

OnePlus Nord 5 e Nord CE 5 non hanno più segreti: un leak svela quasi tutto dei nuovi mid-range della serie

Crediti: Onleaks, Androidheadlines

I due smartphone di OnePlus saranno la versione occidentale di Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing, lanciati in Cina a maggio. Comunque non si tratterà di un rebrand totale: il design sarà identico ma alcune specifiche sono differenti, a cominciare dai chipset.

OnePlus Nord 5 presenterebbe un ampio schermo AMOLED da 6,83″ di diagonale ed avrebbe a bordo lo Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm. Inoltre ci sarebbe una doppia fotocamera da 50 MP con un ultra-wide; resta da vedere se i sensori saranno gli stessi della versione cinese e se ci sarà la stabilizzazione ottica.

Ricordiamo che Ace 5 Ultra adotta il Dimensity 9400+, posizionandosi in alto rispetto alla controparte Global. Anche la batteria sarebbe inferiore: 5.200 mAh contro i 6.700 mAh del modello cinese. A migliorare sarebbe la sefie camera, da 16 MP e a 50 MP per la variante occidentale.

Di seguito una panoramica delle specifiche leak:

dimensioni e peso – 163,41 x 77,04 x 8,10 mm per 211 grammi

certificazione IP65

display Flat AMOLED da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel), refresh rate a 144 Hz, 1.400 nit e Crystal Shield Glass

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,0 GHz – Cortex-X4 4 x 2,8 GHz – Cortex-A720 3 x 2,0 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 735

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 5.200 mAh con ricarica da 80W

fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con IMX906, OIS e ultra-wide 112°

selfie camera da 50 MP (f/?)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, Action Button

Android 15 con OxygenOS 15

Crediti: Onleaks, Androidheadlines

Il nostro OnePlus Nord CE 5 sarebbe la versione Global di Ace 5 Racing, ma sempre con delle rinunce. Il modello cinese monta il Dimensity 9400e e 7.100 mAh di batteria mentre la variante occidentale avrebbe dalla sua il Dimensity 8350 e un’unità da 5.200 mAh. Ecco le specifiche leak complete: