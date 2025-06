OnePlus Ace Turbo: una nuova serie in arrivo per sfidare Redmi

La serie Ace si espanderà ancora: la compagnia cinese avrebbe in programma il debutto di una nuova gamma, in arrivo entro fine anno. OnePlus Ace Turbo dovrebbe debuttare che specifiche da mid-range ed un prezzo parecchio abbordabile per rivaleggiare con la serie Redmi Turbo di Xiaomi.

OnePlus Ace Turbo avrà specifiche da medio gamma ad alte performance, ma ad un prezzo accessibile

Ace 5 Pro – Crediti: OnePlus

Il leaker Digital Chat Station, solitamente affidabile, ha snocciolato i primissimi dettagli di questa novità: OnePlus avrebbe in mente una nuova gamma di mid-range equipaggiati con specifiche performanti ma ad un prezzo inferiore ai 2.000 CNY (circa 240€ al cambio attuale).

La serie dovrebbe rivaleggiare con Redmi Turbo 4 e 4 Pro, mossi rispettivamente dal Dimensity 8400 Ultra e dallo Snapdragon 8s Gen 4. Non c’è ancora un nome ufficiale, ma non si esclude che possa chiamarsi OnePlus Ace Turbo.

Il lancio sarebbe previsto entro fine anno; ricordiamo che è in dirittura d’arrivo anche la serie Ace 6, quindi resta da vedere se il presunto modello Turbo farà parte della famiglia.

Le novità non finirebbero qui: OnePlus dovrebbe lanciare anche un tablet da gaming ed ora emergono le prime specifiche. Si tratterebbe di un terminale compatto, con un display da 8″ di diagonale con risoluzione 3K e refresh rate a 165 Hz. Dovrebbe avere un look da gaming ma non sarebbe troppo aggressivo.

Resta da vedere se questi nuovi dispositivi troveranno spazio anche alle nostre latitudini. Chiaramente è solo un’ipotesi, ma non è da escludere che possano arrivare in versione Global come parte della serie Nord.