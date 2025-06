OnePlus 15 e OPPO Find X9 Pro avranno la ricarica magnetica, stavolta per davvero

Gli attuali flagship di OnePlus e OPPO supportano la ricarica magnetica ma questa tecnologia non è integrata all’interno della scocca, come avviene con il MagSafe di Apple. I magneti sono presenti all’interno delle cover protettive e consentono di sfruttare la ricarica wireless e vari accessori dedicati. Le cose dovrebbero cambiare con OnePlus 15 e OPPO Find X9 Pro, secondo le ultime indiscrezioni sui nuovi modelli!

OnePlus 15 e OPPO Find X9 Pro con ricarica wireless magnetica: ecco le ultime novità sui prossimi top di gamma

Crediti: OPPO

Le speciali cover di OPPO e OnePlus permettono non solo di caricare i telefoni e di utilizzare accessori come Power Bank e ventole di raffreddamento. OnePlus 13 è stato lanciato in Italia con varie custodie magnetiche mentre le cover per OPPO Find X8 Pro non sono arrivate alle nostre latitudini.

OnePlus 15, OPPO Find X9 e Find X9 Pro dovrebbero introdurre la ricarica wireless magnetica direttamente integrata nella scocca, stando a quanto riportato dal noto insider cinese Digital Chat Station.

OPPO ha presentato la sua tecnologia MagVOOC nel 2021 ma finora non è mai stata implementata a bordo di nessun dispositivo. OnePlus Mag invece è un marchio registrato lo scorso anno, ma potrebbe far riferimento alle cover magnetiche.

Comunque OPPO ha già pronta la tecnologia di ricarica in stile MagSafe, quindi i prossimi top di gamma dei due brand cinesi potrebbero effettivamente introdurre questa novità. Ma la domanda sorge spontanea: avrebbe senso?

OPPO, OnePlus, Realme e Xiaomi: il 2026 sarà l’anno della ricarica magnetica?

Crediti: OPPO, Weibo

Apple ormai utilizza abitualmente il MagSafe a bordo dei sui iPhone ma questa feature non ha mai preso piede nel mondo Android. Ci sono stati esperimenti, anche a livello commerciale ma sono stati limitati a nubia e Infinix, rispettivamente nel 2022 e 2024. Gli altri produttori si sono limitati a presentare questa novità a livello prototipale (vedi il caso di Realme, Xiaomi e della stessa OPPO), senza andare oltre.

Tuttavia le cose potrebbero cambiare con la prossima generazione di flagship ed effettivamente c’è un buon motivo rispetto al passato: le batterie al silicio-carbonio.

Ormai ampiamente diffuse, permettono di utilizzare unità ad alta densità ma dalle dimensioni sottili. Quindi si sposano alla perfezione con l’utilizzo di magneti sotto la scocca: riducendo lo spazio per la batteria sarebbe più semplice ospitare la ricarica magnetica interna.

Magari invece di avere gigantesche unità da 7.000 mAh potrebbero essere leggermente più piccole ma con la nuova tecnologia di ricarica. Comunque si tratta solo di un’ipotesi e resta da vedere se davvero OPPO e OnePlus sono interessate a introdurre questa novità.