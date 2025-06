OnePlus 15 arriverà senza fotocamera Hasselblad, ma c’è un’ottima ragione

La seconda metà dell’anno sarà tutta dedicata ai top di gamma di nuova generazione: entro fine 2025 i principali brand cinesi lanceranno gli ultimi top di gamma e tra questi non mancherà OnePlus 15. Il dispositivo potrebbe segnale la fine della collaborazione con Hasselblad, ma ci sarebbe un ottimo motivo.

OnePlus 15 saluterà Hasselblad: in arrivo un marchio di imaging proprietario

Crediti: OnePlus

Il prossimo OnePlus 15 potrebbe fare affidamento su una tecnologia di imaging proprietaria e quindi su un marchio proprio della compagnia cinese. Questa novità arriverebbe insieme ad un grande cambiamento lato design, con la fine dell’era della fotocamera ad oblò in favore di uno stile tutto nuovo.

Tra i marchi cinesi che utilizzano soluzioni di imaging proprietarie abbiamo Huawei con XMAGE, nubia con NeoVision, Realme con HyperImage, OPPO con MariSilicon X e non solo.

Resta da vedere se OnePlus opterà per una tecnologia solo software come quella attuale oppure se comprenderà anche componenti hardware (come ISP, sensori, lenti e così via).

Di seguito una panoramica della scheda tecnica leak sulla base delle indiscrezioni emerse finora.

dimensioni e peso – /

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED LTPO a 10 bit da 6,78″ 1.5K+, refresh rate a 120 Hz, protezione Crystal Shield (Ceramic Guard in occidente), PWM Dimming e luminosità di picco fino a 4.500 nit o superiore

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,4 GHz Oryon Gen 2 6 x Oryon Gen 2

GPU Adreno 840

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh con ricarica da 100W e wireless da 50W

fotocamera con sistema di imaging proprietario (non più Hasselblad) sensore principale da 50 MP con OIS ultra-grandangolare/macro da 50 MP teleobiettivo periscopico da 50 MP o 200 MP con OIS

selfie camera /

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Tasto Azione, Google Gemini (Global)

Android 15 con ColorOS 15 (Cina) e OxygenOS 15 (Global)

OnePlus x Hasselblad

La collaborazione tra OnePlus e Hasselblad nasce nel 2021, con gli ex top di gamma OnePlus 9 e 9 Pro. La partnership consiste principalmente nello sviluppo congiunto del comparto fotografico degli smartphone del brand, con l’obiettivo di migliorare la resa cromatica, la qualità delle immagini e l’esperienza fotografica complessiva.

L’influenza di Hasselblad è prevalentemente software: non ci sono componenti hardware, come invece avviene con le ottiche Leica per Xiaomi, ma l’azienda lavora principalmente sull’ottimizzazione del colore (Hasselblad Natural Color Calibration) e dell’elaborazione RAW.

Inoltre l’app Fotocamera presenta la modalità Pro Hasselblad, che offre controlli manuali avanzati ed altre funzioni ispirate all’esperienza delle fotocamere dello storico marchio.