OnePlus 13s ufficiale: il flagship compatto diventa Global, ma non per tutti

La compagnia cinese ha lanciato il suo top di gamma compatto in versione Global, ma purtroppo si tratta di una novità non per tutti. Andiamo a scoprire OnePlus 13s, un dispositivo parecchio interessante che potrebbe aprire le porte a più flagship del brand dotati di dimensioni contenute.

OnePlus 13s: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Come promesso, OnePlus ha presentato il suo primo smartphone Global equipaggiato con Plus Key. Il nuovo tasto fisico personalizzabile manda in pensione lo storico Alert Slider e permette di accedere a varie funzionalità con un semplice tocco.

Tra le altre novità troviamo AI Plus Mind, una sorta di assistente AI che permette di interagire in modo dinamico ed intelligente con i contenuti sullo schermo. Questi possono essere salvati e catalogati nel nuovo spazio virtuale Mind Space.

La compagnia cinese ha poi introdotto OnePlus AI, ossia un pacchetto completo di funzionalità AI (per registrare, riassumere e tradurre contenuti e chiamate ed effettuare ricerche intelligenti).

Per quanto riguarda design e specifiche, OnePlus 13s è il rebrand Global di OnePlus 13T (lanciato in Cina ad aprile). Le uniche differenze riguardano la selfie camera, che passa dai 16 MP del modello cinese a 32 MP, e l’assenza della certificazione IP. Inoltre la batteria scende a 5.850 mAh (contro i 6.260 mAh di 13T).

Il resto delle specifiche resta invariato: il nuovo flagship di OnePlus è un modello compatto con uno schermo da 6,32″ ed equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite. C’è una doppia fotocamera da 50 MP con tanto di teleobiettivo, ma manca la collaborazione con Hasselblad.

Il nuovo OnePlus 13s è stato lanciato solo in India al prezzo di circa 561€ e 612€ al cambio attuale, rispettivamente per i tagli da 12/256 GB e da 12/512 GB. Purtroppo la compagnia ha svelato che al momento non ci sono piani per l’uscita in Europa; magari le cose potrebbero cambiare in futuro, ma meglio non farci affidamento.

Il dispositivo è stato lanciato in Cina come OnePlus 13T (con alcune specifiche differenti): se siete curiosi di provate il top di gamma compatto, vi segnaliamo che la versione cinese è disponibile all’acquisto su store di terze parti.

OnePlus 13s – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 150,8 x 71,7 x 8,2 mm per 185 grammi

certificazione IP non confermata

display Flat AMOLED 8T da 6,32″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate LTPO 120 Hz, profondità colore a 10 bit, 460 PPI

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore di 4.400 mm 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 5.850 mAh con ricarica rapida da 80W

fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.8-2.0) con LYT-700, OIS e teleobiettivo S5KJN5 con zoom ottico 2X

50 + 50 MP (f/1.8-2.0) con LYT-700, OIS e teleobiettivo S5KJN5 con zoom ottico 2X selfie camera da 32 MP (f/2.0)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, Tasto Azione (Plus Key), Google Gemini, OnePlus AI

Android 15 con OxygenOS 15

