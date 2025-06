Oakley Meta Glasses ufficiali: ecco i nuovi occhiali smart con fotocamera 3K

Nonostante un primo annuncio dal futuro piuttosto incerto, la collaborazione tra Meta e Ray-Ban ha raccolto una grande popolarità nel corso degli ultimi mesi, tanto da spingere la compagnia di Mark Zuckerberg a cercare nuovi brand con cui realizzare inedite linee di occhiali smart. La partnership con Oakley, celebre brand di occhiali sportivi, ha portato alla realizzazione di un paio di smart glass con batteria raddoppiata e fotocamera 3K.

Oakley Meta: tutto quello che c’è da sapere

Oakley Meta HSTN sono i primi occhiali smart nati dalla collaborazione tra il colosso statuninense e l’icona della moda californiana. Con un stile che non si distacca molto dai primi Meta Ray-Ban, questi occhiali da sole offrono una doppia fotocamera 3K integrata nella montatura, speaker open-ear ed una resistenza all’acqua con certificaizone IPX4. Ovviamente, il cuore pulsante della produzione è Meta AI, integrata direttamente nel software degli smart glass.

Rispetto al primo modello di occhiali smart di Meta, tuttavia, l’upgrade è notevole in termini di autonomia: gli Oakley Meta HSTN, infatti, sono dotati di una batteria più grande in grado di garantire fino a 8 ore di utilizzo intensivo e 19 ore in stand-by, con una custodia che permette di arrivare fino a 48 ore di autonomia e che ricarica il dispositivo al 50% in appena 20 minuti.

Questo significa che si potranno indossare gli occhiali per tutta la giornata senza grandi problemi, godendosi l’assistenza dell’intelligenza artificiale di Meta praticamente ovunque, scattando foto, registrando video e ovviamente ascoltando la propria musica e i propri podcast preferiti senza dover indossare le cuffie.

Oakley Meta HSTN saranno disponibili in Limited Edition a partire dal 11 luglio al prezzo di 499$, mentre il resto della collezione arriverà in Italia durante quest’estate al prezzo di 399$.

