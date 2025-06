Il Black Friday estivo di Geekmall continua: Power Station FOSSiBOT e Ampace a prezzi super

Geekmall ha rotto la tradizione lanciando il suo Black Friday Summer Edition: tanti prodotti tech in offerta lampo, nuovi coupon per risparmiare e la massima celerità e comodità, grazie alla spedizione gratis dall’Europa. Tra i dispositivi più apprezzati delle store ci sono le Power Station FOSSiBOT e Ampace, soluzioni perfette per andare in campeggio o in vacanza portando un po’ della comodità di casa!

Power Station FOSSiBOT e Ampace in offerta: risparmia con il Black Friday Summer Edition di Geekmall

Crediti: Ampace

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle attività all’aperto, avere una Power Station diventa un vantaggio concreto per chi cerca autonomia, comodità e sicurezza.

Questi dispositivi rappresentato una risorsa preziosa sia per gli amanti del campeggio ma anche in vacanza o a casa, nella vita quotidiana (sono una manna dal cielo in caso di blackout).

Il Black Friday Summer Edition è il momento ideale per approfittare delle offerte di Geekmall e dotarsi di una soluzione portatile e affidabile per alimentare smartphone, mini-frigo, ventilatori e altro ancora, in campeggio e in vacanza. La promozione durerà fino al 30 giugno con tantissime offerte e coupon per risparmiare: ecco un assaggio, con alcune occasioni dedicate alle Power Station FOSSiBOT e Ampace.

