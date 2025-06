Nubia Pad Pro presto in Italia: iscriviti per ricevere un buono sconto e un regalo

A distanza di quasi mese dalla presentazione del flagship Z70S Ultra, la casa cinese conferma la data di presentazione per l’Italia di Nubia Pad Pro. Il nuovo tablet è ad un passo dall’uscita e ci sono già i dettagli su design, specifiche e offerte al lancio.

Nubia Pad Pro ha una data d’uscita in Italia: ecco quando arriva e la promo lancio

Crediti: Nubia

La data d’uscita di Nubia Pad Pro è fissata per il 12 giugno: il tablet premium è stato presentato in Cina ed ora arriverà anche in Italia. L’azienda non ha ancora svelato tutte le specifiche, ma sembra chiaro che non ci saranno differente rispetto alla controparte asiatica.

Il terminale si presenta come una soluzione perfetta sia per il lavoro che per l’intrattenimento grazie alla fluidità garantita dallo Snapdragon 8 Gen 3 e alla qualità visiva del display da 10,9″ in 2.8K. C’è una batteria di grandi dimensioni, da 10.100 mAh, mentre il corpo metallico presenta uno spessore sottile ed un peso contenuto.

Per conoscere il prezzo di Nubia Pad Pro bisognerà attendere il giorno del debutto. Comunque è possibile iscriversi fin da ora ai preordini: l’offerta lancio prevede uno sconto di 20€ ed una custodia protettiva gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 253,34 x 164,56 x 7,3 mm per 523 grammi

display LCD da 10,9″ 2.8K (2.880 x 1.800 pixel) con refresh rate a 144 Hz, rapporto in 16:10

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,3 GHz – Cortex-X4 3 x 3,15 GHz – Cortex-A720 2 x 2,96 GHz – Cortex-A720 2 x 2,27 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 750

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 espandibile tramite micro SD

batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida da 66W

fotocamera da 13 MP con flash LED

selfie camera da 20 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1

Android 15 con Nebula AIOS

