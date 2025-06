Nothing Phone (3) ha una data di lancio ufficiale: il flagship infiamma l’estate

Il momento che tantissimi fan aspettavano è finalmente arrivato: Nothing ha annunciato la data di lancio ufficiale del tanto atteso Nothing Phone (3). Se in precedenza la compagnia aveva già dichiarato che il nuovo flagship sarebbe arrivato nel mese di luglio, era difficile prevedere che sarebbe stata proprio la presentazione del dispositivo ad aprire le danze estive.

L’estate inizia con la presentazione ufficiale di Nothing Phone (3)

Crediti: Nothing

Con un post sui social, Nothing ha annunciato che la presentazione ufficiale di Nothing Phone (3) si terrà il prossimo 1 luglio, probabilmente con un evento che potrà essere seguito anche in streaming. L’annuncio è accompagnato da un teaser di quella che potrebbe essere l’evoluzione dell’interfaccia Glyph, che lascerà il posto probabilmente ad un sistema di illuminazione più elaborato e personalizzabile.

Nel breve filmato, infatti, è possibile vedere quello che sembra essere un mini led-wall circolare su cui potrebbe essere possibile creare animazioni e disegni personalizzati. Il teaser è accompagnato dal claim “Come to Play” (Venite a giocare), che lascia intuire un livello di interazione maggiore rispetto al passato.

Come to Play.



Phone (3). 1 July, 18:00 BST. pic.twitter.com/9afIpKao1s — Nothing (@nothing) June 3, 2025

La data da segnare sul calendario, quindi, è quella del 1 luglio 2025, quando alle ore 19:00 (ora italiana) Carl Pei svelerà al mondo finalmente il tanto atteso Nothing Phone (3).