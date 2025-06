Netflix tira il freno sui giochi mobile: il catalogo si svuota e va via anche Hades

Sembra proprio che Netflix stia ripensando nuovamente alla propria strategia per il gaming, con una mossa che andrà di fatto a svuotare il catalogo dei giochi mobile inclusi in tutti gli abbonamenti. Il colosso dello streaming statunitense, infatti, ha annunciato che tra pochi giorni ben 21 giochi indie saranno rimossi dal catalogo.

Avete ancora pochi giorni per giocare ai titoli di Netflix su mobile

Crediti: Netflix

Dopo aver proposto agli utenti un invidiabile catalogo di giochi indie, tra cui anche i premiati Hades, Katana Zero, Death’s Door e la serie di Monument Valley, Netflix ha annunciato che a partire dal prossimo mese ben 21 titoli (praticamente un quinto del catalogo) non saranno più giocabili tramite gli abbonamenti del servizio. La maggior parte dei giochi verrà rimossa il 14 luglio, mentre per alcuni si anticiperanno i tempi e per altri non si conoscono ancora le tempistiche. Di seguito la lista completa.

Battleship

Braid, Anniversary Edition

Carmen Sandiego (non ancora definito)

CoComelon: Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Survive

Ghost Detective

Hades (1 luglio)

Katana ZERO

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: Smol

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

Al momento non è chiaro come la strategia gaming di Netflix evolverà nelle prossime settimane: le serie interattive sono state completamente rimosse e nel catalogo sembrano essere destinati a rimanere (per il momento) soltanto alcuni titolo in streaming.