Su Netflix arrivano anche i canali TV tradizionali: ecco quali sarà possibile vedere

Si è parlato spesso di come lo streaming abbia lentamente (ma inesorabilmente) sostituito la TV tradizionale, tanto da avviare un vero e proprio esodo delle emittenti televisive verso il web. Netflix, però, in alcune parti del mondo è diventata talmente popolare che sarà lei stessa a fornire l’accesso ai classici canali TV, almeno in alcuni paesi.

Accordo storico per Netflix: i canali TV francesi saranno trasmessi in streaming

Crediti: Canva

Netflix e TF1 Group hanno siglato un accordo che a partire dall’estate 2026 permetterà agli utenti in Francia di vedere in diretta streaming i canali dell’emittente televisiva, direttamente all’interno dell’app del celebre servizio di streaming. Si tratta di un accordo storico, il primo nel suo genere, che apre scenari del tutto nuovi per l’offerta multimediale di Netflix.

“Si tratta di una partnership unica nel suo genere che punta sulla nostra capacità di offrire al pubblico il miglior intrattenimento e la migliore esperienza possibile. Collaborando con la principale emittente televisiva francese, offriremo ai consumatori francesi ancora più motivi per accedere a Netflix ogni giorno e rimanere con noi per tutto il loro intrattenimento” ha dichiarato il CEO di Netflix, Greg Peters.

In questo modo, gli utenti francesi di Netflix potranno vedere in diretta lo sport, le serie tv, i film e i programmi tv di TF1 e TF1 Plus, senza mai abbandonare l’app con tutti i contenuti a cui sono affezionati.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!