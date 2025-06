Midjourney adesso crea anche i video: ecco il nuovo modello Video V1

Midjourney, una delle prime e tra le più potenti intelligenze artificiali dedicate alla generazione delle immagini, ha compiuto il grande passo e con il lancio di un nuovo particolare modello adesso è in grado di generare anche i video. Il modello, che prende il semplice nome di Video V1, permette a tutti gli utenti che creare brevi clip di qualità altissima, basata sulle indicazioni testuali fornite all’AI.

Midjourney Video V1 sorprende tutti con la generazione artistica dei video

Crediti: Midjourney

Midjourney Video1 è un modello image-to-video: questo significa che gli utenti dovranno creare in Midjoruney prima l’immagina desiderata e solo in seguito potranno animarla e trasformarla in un filmato grazie alle indicazioni testuali. La creazione dell’animazione può essere anche automatica, grazie alle impostazioni predefinite, ma gli utenti più perfezionisti potranno indicare manualmente le azioni da eseguire.

Le animazioni potranno essere di due tipi: movimento lento è più adatto alle scene ambientali in cui la telecamera rimane quasi immobile e il soggetto si muove lentamente o in modo deliberato, mentre movimento veloce è ideale per le scene in cui si desidera che tutto si muova, sia il soggetto che la telecamera. I filmati generati potranno essere estesi di quattro secondi alla volta, fino al raggiungimento di una clip da 16 secondi.

Video1 è disponibile da oggi per tutti gli abbonati di Midjourney, anche nei piani base da 10$/mese, tramite la web app.