I nuovi occhiali smart di Meta saranno realizzati da Oakley: primo teaser e data di presentazione

Per Meta gli occhiali smart sembrano davvero essere il futuro, tanto da aver in programma una nuova partnership con un celebre brand di moda sportiva per la realizzazione di un nuovo paio di smart glasses, almeno secondo le ultime indiscrezioni. Stando alle informazioni emerse in rete in questi giorni, infatti, la compagnia di Zuckerberg sarebbe a lavoro con Oakley per creare i primi occhiali smart sportivi con AI.

Crediti: Meta

Secondo il report di Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, Meta e Oakley avrebbero scelto il modello “Sphaera” per realizzare degli smart glasses sportivi dedicati principalmente a ciclisti e altri atleti. Il nome del progetto sarebbe “Supernova 2” riprendendo il “Supernova” che ha caratterizzato la partnership con Ray-Ban. Rispetto ai primi occhiali, però, in questo caso la fotocamera verrebbe spostata al centro della montatura vista la particolare forma dell’accessorio.

Nel 2025, inoltre, Meta potrebbe finalmente proporre anche un paio di smart glasses di fascia alta, con il nome in codice “Hypernova“, che includerebbero finalmente un display sulla parte bassa della lente, in modo da sfruttare anche la realtà aumentata. Il prezzo di questo dispositivo, ovviamente, sarebbe molto differente da Meta Ray-Ban che attualmente vengono proposti per poco più di 300€: la versione potenziata, infatti, avrebbe un prezzo di partenza superiore a 1000$.

Il primo teaser per i nuovi occhiali smart in collaborazione con Oakley è finalmente arrivato nel mese di giugno, con la presentazione ufficiale che potrebbe tenersi a poche ore dall’inizio dell’estate. Nel breve filmato pubblicato sui social da entrambe le compagnie, infatti, si legge la data del 20 giugno 2025.

Non ci resta quindi che attendere ancora pochi giorni prima di scoprire le novità che hanno in serbo per noi Meta e Oakley.

Ultimo aggiornamento: 16 giugno

