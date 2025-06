Klarna arriva su Google Pay: pagamenti in 4 rate, ma non per tutti

I pagamenti a rate sono diventati sempre più popolari online, grazie a servizi sempre più accessibili e flessibili, che presto potrebbero arrivare anche per gli acquisti offline. Nonostante sia già presente in tantissimi negozi, Klarna da oggi è disponibile con un’integrazione ufficiale anche in Google Pay, in modo da poter utilizzare i pagamenti a rate per qualsiasi acquisto effettuato. Purtroppo, però, per gli utenti europei ci sono cattive notizie, per il momento.

Nuova partnership tra Klarna e Google per gli Stati Uniti

Crediti: Google

Klarna da oggi può essere utilizzato come metodo di pagamento per Google Pay, ma soltanto negli Stati Uniti. Gli utenti Android, infatti, possono sfruttare i piani di pagamento in 4 rate per tutti gli acquisti superiori ai 35$, completamente a tasso zero e senza interessi.

“Le persone fanno acquisti su Google più di un miliardo di volte al giorno e i consumatori sono sempre più alla ricerca di maggiore scelta e flessibilità nelle opzioni di pagamento. Collaborando con fornitori di pagamenti rateali come Klarna, siamo in grado di offrire agli utenti di Google Pay più opzioni al momento del pagamento, offrendo al contempo ai commercianti un ulteriore strumento per stimolare la crescita.” ha dichiarato Ben Volk, direttore generale di Google Pay e Google Wallet.

Al momento, purtroppo, non sappiamo se e quando questa nuova integrazione di Klarna con Google Pay sarà disponibile in Europa e di conseguenza anche in Italia. Le due aziende, infatti, non hanno fornito dettagli su una eventuale espansione globale della partnership.