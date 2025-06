Addio foto tagliate: su Instagram arriva il supporto per le immagini in 3:4

Fin dagli albori, Instagram è sempre stato noto per le sue foto quadrate, ma negli ultimi tempi la situazione è decisamente cambiata. Prima con l’introduzione delle storie, seguite dai reel e in seguito il supporto per il rapporto d’aspetto in 4:5, la forma delle foto sul celebre social di Meta ha subito un’importante evoluzione. Oggi, però, arriva la notizia che forse tutti stavano aspettando: dite addio alle foto tagliate, perché è finalmente arrivato il supporto per le foto in 3:4.

Su Instagram arrivano le foto in 3:4, il formato predefinito degli smartphone

Crediti: Instagram

Tramite il capo della divisione e il canale broadcast dedicato, Instagram ha annunciato in questi giorni il supporto ufficiale per le immagini con rapporto d’aspetto in 3:4. Questo significa che a partire da oggi non ci sarà più bisogno di ritagliare le foto scattate con lo smartphone, dato che quest’ultime saranno mostrate nella loro interezza. Questo particolare ratio, infatti, è quello predefinito da ormai diversi anni le fotografie scattate con gli smartphone.

“Instagram ora supporta le foto con proporzioni 3:4, il formato predefinito di quasi tutte le fotocamere per smartphone. D’ora in poi, quando carichi un’immagini in 3:4, apparirà esattamente come l’hai scattata“, ha annunciato Adam Mosseri su Threads.

Questa nuova funzionalità è attualmente in fase di rollout, quindi potreste non vedere subito le fotografie in formato 3:4. Se così dovesse essere, assicuratevi di aver scaricato l’ultimo aggiornamento disponibile dell’app per iOS e Android e di attendere con pazienza l’arrivo della funzione anche sul vostro account.