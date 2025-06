Su Instagram arriva la griglia personalizzata per rendere il profilo ancora più unico

Se un utente di Instagram oggi vuole comporre un mosaico all’interno del proprio profilo deve programmare con un cura l’uscita dei post e prevedere la loro eventuale posizione, ma tutto questo potrebbe finalmente essere un problema del passato. Con un nuovo aggiornamento, infatti, il social network di Meta introdurrà la possibilità di modificare la griglia del profilo a proprio piacimento.

Niente più post programmati per apparire in un certo modo, ecco la modifica della griglia su Instagram

Creediti: Instagram

In sviluppo dal lontano 2022, questa nuova funzione permetterà a tutti gli utenti (e in particolar modo ai Social Media Manager) di creare mosaici e composizioni all’interno dei profili Instagram senza dover rispettare per forza un ordine di pubblicazione. Grazie alla modifica autonoma della griglia, infatti, gli utenti potranno spostare liberamente i post pubblicati sul proprio profilo, in modo da creare un ordine personalizzato e senza obblighi cronologici.

Nonostante la funzione sia stata annunciata in via ufficiale, il capo di Instagram Adam Mosseri non ha ancora comunicato quando la modifica della griglia sarà disponibile per tutti gli utenti. Potrebbe essere lecito aspettarsi, quindi, un rollout a scaglioni nelle prossime settimane. Per personalizzare libera il proprio profilo, dunque, ci sarebbero da aspettare ancora pochi giorni.

