Huawei Pura 80: la nuova gamma ha una data d’uscita

Dopo aver stravolto il settore dei pieghevoli, il colosso tech cinese è pronto alla sua nuova serie di smartphone. Huawei Pura 80 ha una data di presentazione: il lancio è fissato per il mese di giugno e non mancheranno anche i fratelli maggiori Pro e Ultra.

Huawei Pura 80, 80 Pro e 80 Ultra: ufficiale la data di presentazione (in Cina)

Crediti: Huawei

La data d’uscita della nuova gamma top è fissata per l’11 giugno: per il momento si parla solo del debutto in Cina e non è chiaro se e quando arriverà in Europa. Ancora una volta si tratterebbe di un trittico composto dal modello base Huawei Pura 80 insieme alle versioni Pura 80 Pro e 80 Ultra.

Il design non è stato ancora svelato ufficialmente ma in base a quanto ricostruito da presunte foto dal vivo ed indiscrezioni il look non dovrebbe cambiare.

Ancora una volta ci sarebbe un modulo fotografico triangolare, con angoli arrotondati. La vera novità riguarderebbe il fratello maggiore Ultra. Si vocifera della presenza di un doppio teleobiettivo a periscopio, una caratteristica già vista a bordo di OPPO Find X8 Pro e Find X8 Ultra.

Pura 80 Ultra, concept render – Crediti: X

Tra le altre novità ci sarebbe la prima fotocamera prodotta in casa da Huawei, un sensore RYYB da 50 MP e dimensioni da 1″. Questo modulo dovrebbe trovare spazio sia a bordo di Pura 80 Pro che della versione Ultra; in alternativa sarebbe un’esclusiva della variante superiore.