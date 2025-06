La serie Huawei Pura 80 in arrivo anche Global: ecco quando

Lanciata in Cina a giugno, la serie Huawei Pura 80 arriverà presto anche in versione Global: la data di presentazione ufficiale è praticamente dietro l’angolo. Ecco quali smartphone arriveranno e quali saranno le novità più importanti della gamma.

Huawei Pura 80, 80 Pro e 80 Ultra in arrivo in Europa: c’è la data di presentazione Global

Crediti: Huawei

L’evento di lancio Global della serie Huawei Pura 80 è fissato per il 10 luglio a Dubai: la presentazione internazionale riguarderà anche i mercati europei, quindi restiamo in attesa di saperne di più in merito all’uscita in Italia.

Il colosso tech cinese non ha ancora confermato quali smartphone usciranno dalla Cina ma è probabile che sarà escluso il modello Pro+, come avvenuto con la famiglia Pura 70.

Quindi dovremmo assistere al debutto di Huawei Pura 80, Pura 80 Pro e Pura 80 Ultra, un trittico di tutto rispetto con caratteristiche di punta ed un comparto fotografico XMAGE migliorato.

La vera novità sarà il fratello maggiore Ultra: oltre al sensore principale da 1″ con apertura variabile è presente un teleobiettivo periscopico con due lenti ed un prisma con meccanismo mobile. Il dispositivo è in grado di passare da una lente all’altra, cambiando le performance all’occorrenza (zoom ottico 3.7X oppure 9.4X).

Di seguito trovate la scheda tecnica completa di Pura 80 Ultra mentre per tutti i dettagli della serie, ecco il nostro approfondimento (basato sull’uscita in Cina).

Huawei Pura 80 Ultra – Scheda tecnica