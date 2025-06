Huawei Pura 80 Ultra: svelato il chipset che muove la nuova serie

Nelle scorse ore Huawei ha annunciato i nuovi smartphone della serie Pura 80, compreso Pura 80 Ultra, un potente Camera Phone dotato di un comparto da primo della classe. Come al solito il produttore non ha svelato il chipset a bordo: ora arrivano tutte le conferme del caso e chiaramente l’intera famiglia è dotata dell’ultimo SoC di punta.

Huawei Pura 80 Ultra è mosso dal Kirin 9020: ecco tutti i dettagli della nuova gamma di punta

Crediti: Weibo

Con il ban da parte degli USA e i vari dissapori che ne sono seguiti, Huawei ha smesso di annunciare i chipset che muovono i suoi smartphone. Si ipotizza da tempo di presunte violazioni del ban per produrre i chip, con tanto di contrasti con SMIC.

Comunque siamo ormai abituati a questa consuetudine: per fortuna una volta che i telefono vengono annunciati iniziano a trapelare anche i dettagli interni.

Lo stesso è avvenuto con la nuova gamma Huawei Pura 80, mossa interamente dal Kirin 9020. Si tratta del chipset della serie Mate 70, mentre i precedenti Pura 70 sono equipaggiati con il Kirin 9010. Il SoC HiSilicon presenta la seguente configurazione:

prodotto a 7 nm da SMIC

CPU octa-core con tecnologia Hyperthreading (12 thread) 1 x 2,5 GHz Taishan V121 3 x 2,15 GHz Taishan V121 4 x 1,6 GHz Taishan Little (basato su ARM Cortex-A510)

GPU Maleoon 920 a 840 MHz

Questa soluzione è stato utilizzata sicuramente per Huawei Pura 80 Ultra e Pura 80 Pro+ mentre non c’è ancora la certezza per il modello Pro (ma dovrebbe essere lo stesso). Infine Pura 80 base monterebbe una versione chiamata Kirin 9020A, con i core Taishan V121 depotenziati (2,4 GHz, 2,0 GHz).