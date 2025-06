Huawei Pura 80 Pro+ si mostra per la prima volta, tinto di rosso: è elegantissimo

Mancano pochi giorni alla presentazione della prossima serie top di Huawei ed ora finalmente la compagnia asiatica ha dato il via alle anticipazioni. Il nuovo teaser ufficiale mostra per la prima volta il design di Huawei Pura 80 Pro+: il flagship presenta lo stile inconfondibile della gamma ed un’elegantissima colorazione rossa.

Svelato il design di Huawei Pura 80 Pro+: eccolo nella prima immagine ufficiale

La prima immagine di Huawei Pura 80 Pro+ svela un design in linea con quello della serie Pura 70: la cover posteriore ospita un modulo fotografico triangolare (con angoli arrotondati), un look ampiamente collaudato con la scorsa generazione.

Si intravede una tripla fotocamera XMAGE con un teleobiettivo periscopico ed un quarto modulo: secondo i leak si tratterebbe di un trittico da 50 + 50 + 50 MP accompagnato da un sensore multispettrale.

Non viene mostrata la parte frontale, ma possiamo aspettarci un ampio schermo Micro-quad Curved con un punch hole centrale per la selfie camera. La serie sarà composta da quattro modelli e non è dato di sapere se arriveranno tutti insieme durante l’evento dell’11 giugno.

Secondo i media cinesi la presentazione potrebbe riguardare solo Huawei Pura 80 Pro e 80 Pro+ mentre il modello base Pura 80 e la variante superiore Pura 80 Ultra dovrebbero essere lanciati in un secondo momento. Sembra una mossa strana da parte del colosso tech, anche in virtù dell’evento passato (in cui sono stati annunciati tutti i membri della famiglia Pura 70).

Comunque al momento il colosso tech cinese ha confermato solo la presenza di Huawei Pura 80 Pro e Pura 80 Pro+. Nella precedente generazione le uniche differenze tra i due modelli riguardano colorazioni e tagli di memoria (tant’è che in Italia è arrivato solo Pura 70 Pro); non è da escludere che possa essere lo stesso anche quest’anno.