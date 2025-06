Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) ufficiale in Italia con Tandem OLED e accessori in regalo!

Ancora una volta il colosso tech cinese ha colto nel segno con un tablet premium adatto sia alla produttività che all’intrattenimento, con prestazioni fluide ed uno schermo da primo della classe. Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) debutta in Italia ed è subito disponibile con un coupon per risparmiare ed un pacchetto di accessori in regalo.

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025): tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Huawei

A bordo troviamo un ampio schermo Tandem OLED da 12,2” di diagonale, con una luminosità massima di 2.000 nit e tecnologia PaperMatte. Quest’ultima fornisce un feedback tattile simile alla carta, con sistema antiriflesso a nano-livello. In questo modo il pannello è visibile perfettamente anche all’aperto, sotto la luce del sole.

Crediti: Huawei

MatePad Pro 12.2″ (2025) arriva già con tastiera inclusa: questa include anche un vano porta stilo, utile per non perdere la tua M-Pencil. Il tablet è dotato di un’elegante colorazione verde ed un corpo sottile, dallo spessore di appena 5,5 mm.

Presenti all’appello tante funzionalità ed applicazioni dedicate al multitasking, alla scrittura (per prendere appunti in modo rapido e con naturalezza) e alla grafica.

Crediti: Huawei

Il nuovo Huawei MatePad Pro 12.2″ (2025) è disponibile all’acquisto nello store ufficiale al prezzo di 999€. Grazie all’offerta lancio è possibile riscattare il coupon AMAAPRO100 per ricevere 100€ di sconto, inoltre sono presenti i seguenti regali:

Huawei M-Pencil 3 (bianca)

Huawei Wireless Mous NearLink (bianco)

Huawei WiFi BE3

12 mesi di estensione della garanzia Huawei Care

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

Huawei MatePad Pro 12.2″ (2025) – Scheda tecnica

Dimensioni di 271,25 x 182,53 x 5,5 mm per un peso di 508 grammi

Certificazione IP/

Display Tandem OLED PaperMatte da 12,2″ 2.5K (2.800 x 1.840) con refresh rate a 144 Hz, fino a 2.000 nit di luminosità, profondità colore a 10 bit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Huawei Kirin T92A

CPU octa-core

GPU Maleoon 910 (non confermato)

12 GB di RAM LPDDR5X

512 GB di storage UFS 4.0

Batteria da 10.100 mAh con ricarica da 100W

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.8-2.2 con AF e grandangolare

Selfie camera da 8 MP f/2.0

Supporto Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1 Gen 1, GPS, 4 microfoni e 4 speaker, Huawei Sound

Software HarmonyOS 4.3

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.