Huawei Mate XT 2 in arrivo: il nuovo tri-pieghevole avrà due migliorie

A dispetto del ban imposto dagli Stati Uniti, il colosso tech cinese sta facendo passi avanti enormi. Lo scorso anno l’azienda ha stupito tutti con il primo smartphone tri-fold e pare che questo non sia stato un esperimento fine a sé stesso. Huawei Mate XT 2 dovrebbe arrivare già quest’anno e i primi dettagli svelano le migliorie.

Huawei Mate XT 2 è in sviluppo ed arriverà già quest’anno: ecco i primissimi dettagli

Crediti: Huawei

Le indiscrezioni arrivano da Digital Chat Station, insider cinese spesso affidabile. Secondo il leaker Huawei Mate XT 2 arriverà nel corso della seconda metà dell’anno: non svela il periodo d’uscita ma possiamo ipotizzare per il mese di settembre, lo stesso di Mate XT.

Le informazioni sono ancora scarne e si limitano a fornire alcune indicazioni. Il prossimo tri-pieghevole di Huawei è in fase di sviluppo e le novità si concentreranno principalmente sul chipset e la fotocamera.

Non è da escludere la presenza del Kirin 9020 (il primo Mate XT monta il precedente Kirin 9010), attuale SoC di punta prodotto da HiSilicon già visto a bordo della serie Mate 70, di Pura X e Mate X6. Per le fotocamere, il modello attuale monta un sistema XMAGE da 50 + 12 + 12 MP con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio con zoom 5,5x.

Secondo l’insider non ci sarebbero novità sul fronte del display, che dovrebbe restare un’unità OLED pieghevole in due punti in grado di passare da 6,4″ Full HD+ (2.232 x 1.008 pixel) a 7,9″ 2K+ (2.232 x 2.048 pixel) e 10,2″ 3K+(2.232 x 3.184 pixel).

Al momento Huawei Mate XT è stato annunciato anche per il mercato Global ma non è ancora disponibile all’acquisto. Se siete curiosi di mettere le mani sul tri-fold segnaliamo che la versione cinese è acquistabile su store di terze parti.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.