Magic 7 Pro con 400€ di sconto: occasioni imperdibili con i saldi estivi di Honor!

Lo store ufficiale Honor ha dato il via alla promozione Week Sale, con i saldi tech estivi: smartphone, tablet, notebook, indossabili a prezzi assurdi, ma solo per un periodo limitato di tempo. Ecco le occasioni più ghiotte, a cominciare dal top di gamma Magic 7 Pro in offerta con un risparmio di ben 400€!

Honor Week Sale: i saldi estivi dello store ufficiale sono partiti, con tantissimi sconti sul meglio dell’ecosistema del brand

Crediti: Honor

La promo Honor Week Sale durerà fino al 30 giugno con una sfilza di offerte lampo: inoltre per questo periodo basta scaricare l’app “My Honor” per ricevere 2.000 punti. Gli Honor Point possono essere riscattati nello store per un risparmio aggiuntivo. Per scoprire tutti gli sconti dedicati all’ecosistema del brand basta dare un’occhiata alla pagina della promozione!

Tra le occasioni più interessanti troviamo Honor Magic 7 Pro, l’ultimo top di gamma dell’azienda: la colorazione Breeze Blue è in sconto a 899,9€, con un risparmio di 400€ sul prezzo di listino. Anche le versioni Lunar Shadow Grey e Black costano meno ma con uno sconto di 300€ (999,9€); il flagship è disponibile nella sola configurazione top da 12/512 GB.

Chi cerca stile, eleganza e potenza, insieme ad una grande attenzione al comparto fotografico, allora non potrà che scegliere il nuovo top di gamma di Honor. La scocca è resistente a danni da urti e liquidi, il design è inconfondibile mentre il sistema di fotocamere Falcon (200 MP con Super Zoom) garantisce scatti sempre impeccabili.

Crediti: Honor

Per chi punta alla fascia medio-alta, Honor 400 e 400 Pro sono gli ultimi modelli della serie: i due smartphone sono in offerta a 449,9€ (8/512 GB) e 649,9€ (12/512 GB) grazie ai coupon da riscattare in pagina. Lanciati a maggio, i nuovi dispositivi della gamma presentano un look elegantissimo ed un comparto fotografico che strizza l’occhio ai creator.

La fotocamera AI ultra nitida da 200 MP è l’ideale per catturare ogni momento mentre il teleobiettivo con zoom ottico 3X permette di effettuare scatti a distanza senza perdita di dettagli.

Crediti: Honor

L’ultima novità dello store per i tablet è Honor Pad 10, in vendita a 349,9€ con in bundle stilo e cover con tastiera Bluetooth. Si tratta di un dispositivo adatto sia alla produttività che all’intrattenimento: l’ampio display da 12,1″ offre immagini vivide, con refresh rate a 120 Hz e risoluzione di 2.5K.

Il pannello Eye Comfort presenta una serie di tecnologie per evitare l’affaticamento degli occhi come l’oscuramento dinamico, AI Defocus, il DC Dimming ed una bassa emissione di luci blu. Il tutto con uno spessore di soli 6,29 mm ed un’autonomia super, grazie alla batteria da 10.100 mAh con ricarica da 35W.

