Stupiti da Honor Power e dai suoi 8.000 mAh? Aspettate di vedere il prossimo Battery Phone!

Lo scorso aprile l’azienda cinese ha lanciato Honor Power, il suo primo Battery Phone. Questo settore è pieno di smartphone dotati di batterie colossali ma il modello di Honor è speciale con i suoi 8.000 mAh in un corpo di soli 7,98 mm di spessore ed un design elegantissimo. Se questo traguardo vi sembra il top, aspettate di vedere il prossimo modello della serie: farà ancora meglio!

Honor Power avrà un secondo capitolo o un successore spirituale, con una batteria ancora più grande

Crediti: 3C

Di recente l’ente cinese 3C ha certificato una batteria da ben 8.200 mAh legata ad Honor: il valore nominale è di 8.100 mAh (sarebbe la capacità più bassa), quindi è probabile che il valore tipico sarà di poco superiore. Questo vuol dire che l’azienda ha in programma un nuovo dispositivo equipaggiato con una super batteria.

Intanto l’insider Digital Chat Station ha svelato che il nuovo Honor Magic V5 sarà il pieghevole con la batteria più capiente, un’unità da 6.100 mAh in un corpo ultrasottile. Secondo il leaker presto arriverà anche un nuovo mid-range con una soluzione da 8.200 mAh.

Indiscrezioni e certificazioni coincidono: probabile che sia in dirittura d’arrivo il successore di Honor Power oppure un nuovo modello della serie.

Il primo dispositivo della gamma Power ha attirato tanta attenzione per il suo design elegante e le sue specifiche (6.78″, Snapdragon 7 Gen 3, 50 MP con OIS). Nulla di trascendentale per un telefono normale, ma non per un Battery Phone da 8.000 mAh con uno spessore ridotto (7,98 mm).

