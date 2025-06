Honor Magic V5: aspettando il lancio c’è già un video unboxing

Il mese di luglio inizierà all’insegna di Honor e del suo nuovo flagship pieghevole Magic V5. Mentre siamo in attesa dell’evento ufficiale, ecco fare capolino un video unboxing decisamente esaustivo: il design viene mostrato a tutto tondo, con tanto di panoramica del contenuto della confezione.

Honor Magic V5 viene mostrato in un video unboxing: eccolo dal vivo insieme al contenuto della confezione

Mancano vari giorni all’uscita, eppure Honor Magic V5 sembra già senza segreti: nelle scorse ore abbiamo tracciato un quadro completo delle presunte specifiche e le immagini dal vivo hanno mostrato più da vicino il design.

La presentazione è attesa per il 2 luglio eppure in rete c’è un video unboxing che offre una panoramica completa del top di gamma pieghevole. Lo smartphone offre un doppio schermo: quello esterno da 6,45″ ed uno interno da circa 8″ di diagonale.

Il tutto con dimensioni contenute: il corpo misura 8,8 mm quando chiuso e 4,1 mm una volta aperto, mentre il peso è di appena 217 grammi. In confezione è presente una cover protettiva da 29 grammi, il caricatore da 66W ed un cavo USB-A/USB-C.

Tra le altre caratteristiche abbiamo una batteria da ben 6.100 mAh con tanto di ricarica wireless, una tripla fotocamera da 50 MP ed un corpo impermeabile certificato IP69.

Insomma, il nuovo pieghevole di Honor promette benissimo e di certo sarà in grado di dare grandi soddisfazioni. L’unica nota stonata riguarda l’uscita: il 2 luglio ci sarà il lancio in Cina mentre per i mercati Global manca ancora una data. Non è da escludere che sarà tra i protagonisti di IFA 2025, la fiera tech di Berlino che si terrà a inizio settembre.

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 25 giugno)