Honor Magic V5 vuole soffiare il posto a OPPO Find N5: sarà lui il pieghevole più sottile

A inizio luglio Honor lancerà in patria il suo nuovo top di gamma pieghevole, un dispositivo parecchio interessante ed atteso anche da noi. Nel corso di un evento stampa l’azienda ha mostrato per la prima volta Honor Magic V5, seppur mantenendo un alone di mistero. Tuttavia a confermato che si tratterà del pieghevole più leggero al mondo, soffiando la palma all’ultimo modello di OPPO.

Honor Magic V5 nelle prime immagini, render e dal vivo: sarà il pieghevole più sottile e leggero, pronto a sfidare tutti

Crediti: Honor

La vita è un susseguirsi di corsi e ricorsi: a febbraio OPPO Find N5 è arrivato sul mercato cinese scalzando Honor Magic V3. Il telefono pieghevole più sottile al mondo si è visto sfilare il titolo dal rivale targato OPPO (4,35 mm di spessore contro 4,21 mm) ed ora sembra che la storia si ripeterà ancora.

Il nuovo Honor Magic V5 debutterà il 2 luglio in Cina e l’azienda ha già annunciato che si tratterà del modello pieghevole più sottile di tutti. Non solo, dovrebbe anche essere il più leggero, caratteristica vantata proprio di recente dall’inedito vivo X Fold 5 (in arrivo il 25 giugno).

Insomma, è guerra aperta tra i brand cinesi e la battaglia si combatte sul terreno dei foldable. Nel frattempo Honor ha pubblicato anche la prima immagine ufficiale di Magic V5: non si vede ancora il design, ma il dispositivo presenta un profilo sottilissimo.

Difficile immaginare che il modulo fotografico contenga un teleobiettivo periscopico da ben 200 MP, come emerso dai leak; per non parlare della batteria da oltre 6.000 mAh e della presenza dello Snapdragon 8 Elite in versione Leading.

Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Nelle scorse ore si è tenuto un evento stampa in Cina: Magic V5 è stato mostrato ai giornalisti ma con una cover speciale per celare il design. Comunque lo spessore si nota lo stesso: il telefono è stato messo a confronto con alcuni oggetti (come una S Pen e delle carte di credito) e l’effetto finale è impressionante.

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 4 giugno)